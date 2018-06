Saiba quanto ganham os presidentes da Vale, Itaú e Petrobras

Uma decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região autorizou a divulgação dos salários dos executivos de companhias brasileiras. A disputa judicial se arrasta desde 2010 e uma liminar impedia a exposição dos rendimentos. No entanto, essa decisão caiu e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinou a divulgação dos valores a partir desta segunda-feira, 26.

Com a decisão, empresas brasileiras que integram a Bolsa de Valores nacional a estão obrigadas a tornar públicos os salários de seus presidentes, diretores e integrantes dos conselhos de administração, assim como já acontece nos Estados Unidos.

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio de Janeiro (Ibef-RJ) é contra a exposição dos rendimentos e conseguiu barrar na Justiça a instrução da CVM que obriga a divulgação dessas informações. Alegava, entre outras razões, questões de segurança para que o sigilo das informações fosse mantido.

Segundo Gustavo Dezouzart, sócio da área de Mercado de Capitais do Costa Tavares Paes Advogados, a medida vale para companhias que têm valores mobiliários negociados em mercado regulamentado, pois permite que os investidores possam criar um juízo de valor sobre os mecanismos de incentivo que as companhias mantêm em relação aos seus administradores, verificando, inclusive, se há um alinhamento com suas intenções de investimento. “Facilitará eventual decisão de investimento pois os investidores passarão ter a clara percepção sobre os rumos que a companhia está seguindo. Indo mais além, beneficiará até mesmo os acionistas minoritários numa companhia cujas ações são pulverizadas”, explica Dezouzart.

Confira abaixo os maiores salários pagos por algumas empresas brasileiras. Os valores são referentes aos salários do ano passado e correspondem à soma de todos os salários e benefícios, como bônus e participação nos lucros, por exemplo.