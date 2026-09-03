Saiba quanto Elton John, headliner do Rock in Rio 2026, faturou em sua última turnê

Elton John volta ao Brasil em 2026 como um dos headliners do Rock in Rio. A apresentação acontece depois de o cantor encerrar uma das turnês mais lucrativas da história da música: a Farewell Yellow Brick Road, sua última grande série de shows.

Realizada entre 2018 e 2023, a turnê arrecadou 939 milhões de dólares (na cotação atual de 5,10 reais, seriam aproximadamente 4,8 bilhões de reais) em bilheteria, de acordo com dados da Billboard Boxscore. Ao todo, foram 328 apresentações, com um público geral estimado em 6 milhões de pessoas.

Quando terminou, Farewell Yellow Brick Road passou a ocupar o primeiro lugar no ranking das turnês de maior bilheteria da história. Elton John superou, entre outras, a The Divide Tour, de Ed Sheeran, que havia arrecadado 776,4 milhões de dólares (ou quase 4 bilhões de reais) e a U2 360° Tour, da banda de rock irlandesa U2, que faturou 736 milhões milhões de dólares (3,7 bilhões de reais).

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Mais tarde, em 2024, o recorde do cantor britânico foi ultrapassado pela turnê Music of the Spheres, do Coldplay. Na ocasião, a banda havia alcançado 945,7 milhões de dólares (4,8 bilhões de reais) em bilheteria. Depois do Coldplay, foi a vez de Taylor Swift assumir — e manter até hoje — a liderança. A The Eras Tour teve 149 shows e faturou 2,6 bilhões de dólares (13,2 bilhões de reais), segundo dados da revista americana Pollstar.