Saiba quais são os carros populares mais roubados no Brasil

O Fiat Siena foi um dos carros populares mais roubados no Brasil durante o primeiro semestre de 2017 – foram 587 veículos roubados ou furtados. Em segunda, aparecem o Voyage (Volkswagen) e o HB20 (Hyundai). Os dados são do Índice de Veículos Roubados (IV-R), divulgado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Ao todo, 31,2 mil carros do modelo têm seguro no país, de acordo com o levantamento. A quantidade de roubos equivale a um índice de 1,87%.

Mais de 1.700 unidades do Volkswagen Voyage foram roubados no primeiro semestre do ano passado – índice equivalente a 1,73% das unidades vendidas no Brasil.

Ao todo, 11 dos 45 modelos de carros mais roubados são da Fiat – a lista leva em consideração os veículos mais populares do país, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Confira a lista completa dos veículos populares mais roubados: