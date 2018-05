Saiba quais os cursos universitários pagam as melhores bolsas de estágio

O Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), plataforma que oferece vagas de emprego para universitários, divulgou nesta segunda-feira uma lista dos cursos que têm as melhores remunerações no mercado de estágio. Segundo a Pesquisa Nacional de Bolsa-Auxílio 2017, o maior valor médio da bolsa-auxílio é de 2.076,24 reais.

Em média, a remuneração para os estagiários é de 1.002,79 reais – crescimento de 3,8% em relação ao ano passado, quando a bolsa-auxílio era de 965,63 reais. A alta também ficou acima da inflação oficial, de 2,8%.

Por gênero, os homens recebem mais que as mulheres, 1.057,65 reais contra 961,10 reais. “A diferença ocorre somente porque os rapazes, em sua maioria, optam por carreiras da área de exatas, como engenharia e economia, que têm as melhores remunerações. Boa parte delas migra para os segmentos de humanas. Mas, ao olharmos para um curso específico, não há diferenças entre os pagamentos”, afirmou o presidente do Nube, Carlos Henrique Mencaci.

O Nube realiza o levantamento desde 2008. No ano passado, foram entrevistados 25.434 estagiários de todo o país.

O curso de agronomia tem a remuneração mais alta do mercado, e está no topo do ranking do Nube desde 2014. “Quando olhamos o cenário atual do país, entendemos a razão. A agricultura e o agronegócio representaram 23,5% do nosso PIB e a criação de empregos nesses setores foi a mais alta em cinco anos, conforme aponta estudo da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)”, explicou Mencaci.

Desde 2008, os cursos de economia, química e engenharia figuram no ranking dos mais bem pagos no nível superior.

Confira abaixo o valor médio da bolsa-auxílio de 10 cursos: