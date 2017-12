Saiba quais os carros que menos perdem valor após um ano de uso

Se você pensa em revender o seu carro Honda HR-V, uma boa notícia: ao completar um ano de uso, o veículo é o mais valorizado no mercado de usados do Brasil. Os dados são d e um levantamento da Agência AutoInforme, especializada no setor automotivo.

No período, o Honda registrou uma depreciação de 8,8%. Em 2016, o carro também foi o que menos perdeu valor – três dos dez carros mais valorizados neste mercado são da Honda.

Enquanto isso, veículos como o Mitsubishi ASX perderam 19,8% do valor que tinham na hora da compra, na edição do estudo de 2017.

O nível de desvalorização do veículo é um parâmetro importante para os consumidores. A partir dele, é possível identificar quais carros serão mais fáceis de revender no futuro e o tamanho do prejuízo.

Para compilar o ranking são considerados o tamanho do carro, a marca, a rede de revendedores, o cuidado que a fabricante tem em relação ao pós-venda, o segmento, o volume de vendas e a aceitação da marca no mercado.

A pesquisa avaliou os 132 modelos zero km mais vendidos no Brasil de 24 marcas. Confira os dez veículos que menos perderam valor após um ano de uso:

Honda HR-V

Desvalorização: 8,8%

Jeep Compass

Desvalorização: 9,1%

Chevrolet Onix

Desvalorização: 9,2%

Nissan Kicks

Desvalorização: 9,3%

Toyota Corolla

Desvalorização: 9,3%

Fiat Toro

Desvalorização: 9,3%

Volkswagen Up!

Desvalorização: 9,3%

Honda Fit

Desvalorização: 9,7%

Hyundai HB20S

Desvalorização: 10,2%

Honda City

Desvalorização: 10,3%