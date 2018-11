Saiba quais foram os maiores descontos médios da Black Friday

O consumidor espera a Black Friday para economizar nas compras dos produtos que deseja. No entanto, levantamento do site comparador de preços Zoom mostra que os descontos não passaram dos 37%.

Esse porcentual foi a média encontrada na categoria fritadeira elétrica. Produtos mais desejados pelo consumidor, como smartphones e TVs, tiveram descontos mais modestos: 15,3% e 12,5%, respectivamente.

Levantamento da Ebit/Nielsen mostra que as vendas da Black Friday cresceram mais que o previsto. A estimativa inicial era de um aumento de 15%. Mas o apetite do consumidor surpreendeu e o comércio eletrônico faturou o equivalente a 2,6 bilhões de reais, uma alta de 23% em relação a 2017

Os produtos mais vendidos foram eletroeletrônicos, celulares, itens de informática, entre outros (veja abaixo).

No entanto, levantamentos realizados pelo Grupo Pão de Açúcar (GPA), Americanas e iFood mostram o avanço nas vendas de produtos inusitados, como gins e balas Fini.

Segundo o GPA, as vendas da categoria no e-commerce tiveram um aumento de 57% na comparação com a Black Friday de 2017. O destaque foram os acessos ao e-commerce do Pão de Açúcar, que triplicaram. Entre os produtos mais vendidos, os destaques foram os gins e vinhos. Foram mais de 85.000 garrafas de gin, vinhos, whiskies e vodcas só na sexta-feira da Black Friday.

Na Americanas, as vendas de balas Fini bateram recorde, com aumento de 40%. Segundo a rede, os itens mais vendidos foram os das categorias Áudio, Telefonia, Utilidades Domésticas, Limpeza e Bombonière. E dentre os itens mais procurados pelos clientes estão itens de higiene bucal, desodorantes, chocolates, biscoitos e guloseimas.

O aplicativo de entregas iFood, que entregou pratos por 1,99 real, recebeu 600 mil pedidos só na sexta-feira. Com 1.300 restaurantes participantes da ação, a plataforma registrou mais de 2 milhões de acessos no dia 23.

O Bar do Estadão, localizado no centro de São Paulo, viu suas vendas de sanduíche de pernil saltarem de vinte para 1.100 unidades na Black Friday. O Habib’s vendeu mais de 1 milhão de esfihas e 165.000 minichurros em oito horas de parceria com o iFood na sexta-feira. No Now Burger, foram mais de 1.000 hambúrgueres vendidos.