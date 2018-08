Saiba por que apartamento em SP é um dos mais desejados do Airbnb

O Airbnb, plataforma de aluguel de imóveis, divulgou a lista de residências mais desejadas pelos viajantes brasileiros. O ranking é composto por uma casa na árvore e uma ilha privativa. Algumas propriedades são mais acessíveis que outras: os preços começam em 62 reais por noite, mas podem chegar a 3.990 reais.

Todos os imóveis do ranking estão localizados no Brasil. A maioria das residências é de São Paulo, mas há propriedades no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. Confira a lista completa:

1) Casa de campo em praia particular

A residência, localizada no município de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, possui 1,5 hectar de área. Segundo a descrição do imóvel, é possível hospedar até oito pessoas – são quatro quartos e dois banheiros.

Os hóspedes podem aproveitar uma lareira, TV a cabo e wifi, mas o preço é salgado: são cobrados 235 reais por pessoa a cada noite. Para alugar a casa em datas festivas há uma quantidades de dias pré-determinada: no período natalino, por exemplo, é obrigatório pagar por, no mínimo, 10 dias. Animais de estimação não são permitidos no local.

2) Casa na árvore

Em Minas Gerais, em Monte Verde, é possível hospedar-se em uma casa da árvore. Para quem gosta de natureza, a propriedade é um prato cheio: fica localizada no meio de um bosque onde vivem esquilos, tucanos e macacos.

O wifi está incluso na diária da casa, que é de 425 reais por noite. No chalé, o hóspede também encontra um aquecedor, frigobar e TV. É proibido fumar no local.

Como Monte Verde é uma cidade pequena, os viajantes são aconselhados a levar dinheiro: a região conta com apenas um banco.

3) Casa na Praia do Félix

Até oito pessoas podem hospedar-se no imóvel com vista para o mar de Ubatuba. Invés de tijolos, as paredes são feitas de vidro – proporcionamento uma visão privilegiada da praia, localizada a 300 metros de distância.

Os interessados desembolsam 950 reais por noite. As comodidades incluem wifi, ar-condicionado e TV a cabo.

4) Ilha privativa no Rio de Janeiro

A casa de seis quartos é cercada pelo mar e por uma vegetação nativa. Todos os quartos têm banheiro próprio. Ao todo, 14 pessoas podem instalar-se na residência ao mesmo tempo.

O espaço conta com lareira, wifi, TV a cabo e o café da manhã está incluso na diária, que chega a 3.990 reais por noite.

De acordo com a descrição, uma ponte conecta a residência a uma pequena ilha. É possível contratar um barco com capitão por mais 1.800 reais por dia.

5) Casa em estilo grego

A residência, localizada no Rio de Janeiro, imita o estilo das casas gregas. O espaço é pequeno: cabem até duas pessoas e conta com um só banheiro.

Ainda assim, os hóspedes têm uma visão privilegiada: a casa fica dentro de um jardim no Parque Natural Penhasco Dois Irmãos, entre as praias de Vidigal e do Leblon. Por noite, o cliente precisa desembolsar 150 reais.

6) Apartamento em São Paulo

O local não conta com muito luxo, mas se destaca pela localização e preço. O apartamento acomoda até quatro pessoas: são duas camas de casal – lá, o viajante tem fácil acesso à Avenida Paulista, em São Paulo, e fica a cinco minutos do metrô.

O preço é de 62 reais por noite. O hóspede ainda conta com internet, ar-condicionado, cozinha equipada e uma smart TV.

7) Apartamento em Ilhabela

A residência em Ilhabela, em São Paulo, acomoda até quatro pessoas. O local no estilo rústico também fica próximo a uma cachoeira exclusiva. Uma família mora no andar de cima da casa – os apartamentos alugados ficam no térreo.

Os hóspedes também têm acesso a uma piscina. Como a casa fica localizada no meio da Mata Atlântica, vaga-lume, esquilos e pássaros são comuns. Há também trilhas que podem ser exploradas a pé ou com bicicletas.

É possível levar animais durante o período de hospedagem – a taxa é de 40 reais. O aluguel da casa é de 125 reais por noite.

8) Chalé em Campos do Jordão

O chalé fica localizado no alto de uma montanha em Campos do Jordão. Por isso, é conhecido pelo silêncio. O local fica a 5 km do centro turístico da cidade.

É possível acomodar até quatro pessoas ao mesmo tempo. Há aquecedor para os hóspedes, que também podem solicitar berços e banheiras para bebês. A diária custa 180 reais.

9) Bangalô em Ubatuba

A residência fica em Ubatuba, São Paulo. O espaço é cercado pela Mata Atlântica e está localizado em uma pequena colina com vista para o mar.

O local acomoda até duas pessoas. A pé, o viajante consegue chegar em três praias diferentes: a praia Vermelha do Centro, Tenório e Cedro – a última fica há 30 minutos de distância.

A diária é de 190 reais, mas é preciso alugar a roupa de cama e toalha separadamente por 60 reais.

10) Apartamento em São Paulo

O apartamento no bairro Jardins fica próximo à Avenida Paulista e ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Até três pessoas podem ficar hospedadas simultaneamente no local.

Uma das vantagens do local é o estacionamento do prédio, que não cobra taxa adicional. Além disso, o espaço ainda conta com wifi, ar-condicionado e TV a Cabo.

O aluguel do apartamento por noite é de 177 reais.