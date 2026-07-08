O que causou constrangimento durante passagem de Flávio Bolsonaro nos EUA, segundo economista
Os bastidores da audiência em Washington
A participação do senador Flávio Bolsonaro na audiência pública realizada pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos, em Washington, é um dos assuntos mais comentados.
Não só pela fala polêmica – Flávio defendeu que se as novas tarifas americanas forem implantadas a medida vai ajudar politicamente o governo Lula –, mas pelo uso de aparelhos celulares durante a audiência da terça-feira.
Celulares
Segundo o economista e professor da Fundação Getulio Vargas, Gustavo Pessoa, o uso de celulares para filmagens e fotografias, prática proibida no local, levou a equipe que acompanhava o senador a levar uma reprimenda da presidência da mesa e causou desconforto entre os organizadores.
Encontro técnico
O encontro tinha caráter técnico e reuniu representantes de diferentes setores para discutir a possível adoção de tarifas sobre produtos brasileiros pelo governo de Donald Trump.
Na avaliação de Gustavo Pessoa, a participação de Flávio e do irmão, Eduardo Bolsonaro, destoou desse ambiente ao levar um discurso de viés político para uma discussão voltada à análise comercial.
Faltou posição técnica
“O discurso do Flávio destoou muito de todas as sessões ali presentes. Não veio com dados sólidos, não veio com uma posição técnica e sim puramente política”, afirmou o economista.
Segundo ele, a manifestação acabou sendo vista como um ponto fora da curva em meio às demais apresentações.
Clima desconfortável
Além do conteúdo do discurso, o comportamento dos parlamentares também chamou atenção. Gustavo Pessoa afirmou que “criou um certo constrangimento ali na sessão até para presidência da mesa, que não se sentiu muito confortável”, destacando que o clima mudou durante os trabalhos.
Bastidores
Pessoa disse ainda que a reação da mesa evidenciou o desconforto provocado pela situação. “Eu acredito que todos ali na sessão perceberam um certo desconcerto da mesa”, afirmou, acrescentando que a postura dos parlamentares ao portar os aparelhos celulares contrastou com a dos demais participantes do encontro técnico.
Assessoria
A reportagem procurou a assessoria de imprensa do senador Flávio Bolsonaro e aguarda um posicionamento.