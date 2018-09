Safra abre inscrições para programa de trainee; salário é de R$ 6.800

O Banco Safra abriu nesta quarta-feira (5) as inscrições para o seu programa de trainee, um dos mais concorridos do Brasil. No ano passado foram 40.000 inscrições. A remuneração é de 6.800 reais por mês. É possível realizar a candidatura neste link até 7 de outubro.

Para participar, o profissional precisa ter concluído a graduação entre dezembro de 2015 até dezembro de 2018. A empresa aceita os seguintes cursos: administração, arquitetura, ciências atuariais, ciências contábeis, direito, economia, engenharia (todas), estatística, física, gestão política, psicologia, relações internacionais, matemática, sistemas de informação, tecnologia da informação e ciência da computação.

Além disso, o candidato deve possuir inglês intermediário, domínio do pacote Office e disponibilidade para trabalhar em São Paulo.

Após a inscrição, os recém-formados participam de testes online. Os aprovados seguem para as etapas presenciais: projeto de negócio, painel de negócio com gestores e entrevistas individuais.

Os selecionados recebem um incentivo de contratação no valor de 20.000 reais. São 30 vagas ao todo, o que daria 1.333 candidatos por posto se houver a mesma quantidade de inscrições do ano passado.

O programa tem início em janeiro e duração de nove meses. Durante o período, os estudantes recebem um curso sobre o mercado financeiro. Assim que o trainee é encerrado, os profissionais são alocados em suas respectivas áreas e ganham uma bolsa de MBA ou pós-graduação.

“O Safra busca jovens que se identificam com os valores do banco e tenham ambição por crescimento profissional. Não sendo necessária experiência prévia em mercado financeiro”, afirmou o banco em comunicado.

Além da remuneração, os contratados também têm direito à participação nos lucros e resultados adicionais ao salário e décimo terceiro.