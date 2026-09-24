Sabotagem e ciberataques: inteligência dinamarquesa faz alerta para ameaça da Rússia à Europa

Ler Resumo





A inteligência dinamarquesa alerta para a escalada da guerra híbrida russa contra a Europa nos próximos meses, prevendo sabotagens, ataques cibernéticos e incursões de drones contra infraestruturas estratégicas. Incidentes recentes, como no aeroporto de Leipzig/Halle, ilustram o alto custo econômico e a intenção de Moscou de intimidar e dividir os países europeus.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O serviço de inteligência de defesa da Dinamarca divulgou nesta quinta-feira, 24, uma avaliação de ameaças em que prevê uma escalada da guerra híbrida russa contra a Europa nos próximos meses. Segundo o documento, Moscou estaria disposto a assumir riscos crescentes, recorrendo a sabotagens, operações cibernéticas destrutivas e incursões de drones contra infraestrutura considerada estratégica – táticas conhecidas como guerra híbrida.

O alerta chega logo depois de a Alemanha responsabilizar formalmente a Rússia por uma tentativa de ataque com drone carregado de explosivos no aeroporto de Leipzig/Halle, no leste alemão, importante centro de carga aérea e base logística da Otan (a aliança militar do Ocidente), que abriga aviões de transporte que apoiam a Ucrânia. O episódio reacendeu o temor de sabotagem em solo europeu e levou países da União Europeia a cobrar novas sanções contra Moscou, incluindo medidas contra a chamada “frota-sombra” de petroleiros usada para driblar restrições à energia russa. Berlim classificou a ação como parte de uma guerra híbrida destinada a intimidar e dividir os países que se alinharam à Ucrânia desde a invasão de 2022.

O peso econômico desses ataques é um dos pontos centrais do alerta, porque interrupções em pontos críticos da infraestrutura tendem a se espalhar por cadeias logísticas, mercados de energia e serviços digitais. No caso dos aeroportos, drones de baixo custo já impõem prejuízos desproporcionais: um levantamento do Centro Aeroespacial Alemão estimou que, em um único ano, 116 fechamentos totais ou parciais em 25 aeroportos custaram cerca de 60 milhões de euros ao setor, cifra que sobe para até 160 milhões de euros quando se somam atrasos, rotações desfeitas e voos cancelados.

Em Bruxelas, uma única noite de perturbações foi avaliada em torno de 2 milhões de euros. O caso de Leipzig/Halle é especialmente sensível por ser um dos principais entroncamentos de carga aérea do continente, com efeitos sobre o comércio externo e as cadeias de suprimentos.

Continua após a publicidade

Igualmente preocupantes são os danos à infraestrutura submarina, que sustenta boa parte da economia europeia. Cabos de energia e de telecomunicações e gasodutos no mar Báltico já foram alvo de incidentes de sabotagem, muitos associados à frota-sombra russa. O rompimento do interconector elétrico Estlink 2, em dezembro de 2024, cortou dois terços da capacidade de transmissão entre Estônia e Finlândia e exigiu sete meses de reparos, gerando pelo menos 60 milhões de euros só em despesas de conserto; a ruptura do gasoduto Balticconnector levou seis meses para ser corrigida. Em um cenário mais extremo — como um ataque coordenado a ligações de gás e eletricidade no auge do inverno —, a Europa enfrentaria disparada de preços e disputa por suprimentos.

Diante do agravamento do quadro, a agência dinamarquesa de segurança civil elevou de médio para alto o nível de ameaça de ciberataques destrutivos, avaliando ser provável que a Rússia tente executar operações capazes de apagar dados ou paralisar sistemas operacionais no país. O chefe do órgão, Thomas Ahrenkiel, afirmou que Moscou concentra sua atenção sobretudo na indústria de defesa e no segmento que apoia a Ucrânia, além de buscar bloquear a chegada de ajuda a Kiev. A agência informou ainda ter conhecimento de planejamento específico para ações de sabotagem contra a Dinamarca.

Continua após a publicidade

A avaliação também aponta um risco “baixo, mas crescente” de que a Rússia realize um ataque militar limitado contra um ou mais vizinhos da Otan, na forma de golpes isolados com armas de longo alcance ou de operações de bandeira falsa com drones de fabricação ucraniana, com o objetivo de desviar recursos europeus do apoio à Ucrânia e testar a coesão da aliança. Ainda assim, o serviço considera “altamente improvável” — embora não descartável — uma invasão em larga escala de um país da Otan, estimando que Moscou precisaria de pelo menos seis meses de preparação para uma ofensiva desse porte.