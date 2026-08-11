ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Sabesp investe R$ 2 bilhões para blindar Grande SP contra crise de abastecimento

Obras em andamento vão acrescentar 6,5 mil litros de água por segundo ao sistema; reforço total previsto chega a 10,5 mil litros por segundo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 17h20
Sabesp: o ciclo de privatizações vai acelerar as metas de universalização do saneamento básico no país
Sabesp (Constantinis/Getty Images)
Continua após publicidade
Sabesp investe R$ 2 bilhões para blindar Grande SP contra crise de abastecimento Priorizar nos meus resultados Google

A Sabesp está investindo cerca de R$ 2 bilhões em obras para aumentar a segurança hídrica da Grande São Paulo e reduzir o risco de problemas de abastecimento em períodos de estiagem. Os projetos em andamento deverão acrescentar 6,5 mil litros de água por segundo ao sistema metropolitano nos próximos anos.

Somadas às obras concluídas desde a desestatização da companhia, em 2024, as intervenções devem elevar em 10,5 mil litros por segundo a capacidade do sistema. Segundo a Sabesp, esse volume adicional é suficiente para atender, mensalmente, uma população próxima de 8 milhões de pessoas.

A maior obra da nova etapa é a transferência Billings-Taiaçupeba. O projeto receberá R$ 1,4 bilhão e permitirá levar até 4 mil litros de água por segundo para os mananciais que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo.

Também estão em andamento reformas e ampliações das estações de tratamento Rio Grande, Guarapiranga e Baixo Cotia, que deverão aumentar em 2 mil litros por segundo a capacidade de tratamento. A companhia reforça ainda a estrutura de reservação de água tratada, criando uma margem adicional de segurança para momentos de maior pressão sobre o sistema.

Siga
Continua após a publicidade

Entre as obras já concluídas está a transferência Itapanhaú-Alto Tietê, que recebeu R$ 300 milhões e permite captar até 2,5 mil litros por segundo em Bertioga e direcionar a água ao reservatório de Biritiba-Mirim. Outras intervenções entregues incluem novas estruturas de bombeamento e ampliações de estações de tratamento.

O pacote faz parte do ciclo de investimentos iniciado após a privatização da Sabesp. A companhia prevê aplicar R$ 70 bilhões até 2029 para universalizar o saneamento no estado. Em 2025, foram investidos R$ 15,2 bilhões em infraestrutura, alta de 120% em relação ao ano anterior.

Publicidade
TAGS:
investimento
Radar Econômico
Sabesp
Saneamento Básico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).