Sabesp investe R$ 2 bilhões para blindar Grande SP contra crise de abastecimento

A Sabesp está investindo cerca de R$ 2 bilhões em obras para aumentar a segurança hídrica da Grande São Paulo e reduzir o risco de problemas de abastecimento em períodos de estiagem. Os projetos em andamento deverão acrescentar 6,5 mil litros de água por segundo ao sistema metropolitano nos próximos anos.

Somadas às obras concluídas desde a desestatização da companhia, em 2024, as intervenções devem elevar em 10,5 mil litros por segundo a capacidade do sistema. Segundo a Sabesp, esse volume adicional é suficiente para atender, mensalmente, uma população próxima de 8 milhões de pessoas.

A maior obra da nova etapa é a transferência Billings-Taiaçupeba. O projeto receberá R$ 1,4 bilhão e permitirá levar até 4 mil litros de água por segundo para os mananciais que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo.

Também estão em andamento reformas e ampliações das estações de tratamento Rio Grande, Guarapiranga e Baixo Cotia, que deverão aumentar em 2 mil litros por segundo a capacidade de tratamento. A companhia reforça ainda a estrutura de reservação de água tratada, criando uma margem adicional de segurança para momentos de maior pressão sobre o sistema.

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Entre as obras já concluídas está a transferência Itapanhaú-Alto Tietê, que recebeu R$ 300 milhões e permite captar até 2,5 mil litros por segundo em Bertioga e direcionar a água ao reservatório de Biritiba-Mirim. Outras intervenções entregues incluem novas estruturas de bombeamento e ampliações de estações de tratamento.

O pacote faz parte do ciclo de investimentos iniciado após a privatização da Sabesp. A companhia prevê aplicar R$ 70 bilhões até 2029 para universalizar o saneamento no estado. Em 2025, foram investidos R$ 15,2 bilhões em infraestrutura, alta de 120% em relação ao ano anterior.