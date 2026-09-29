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Sabesp diz ter levado tratamento de esgoto a 4,7 milhões de pessoas após privatização

Presidente da companhia, Carlos Piani afirma que empresa acelerou investimentos para cumprir meta de universalização até 2029

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 16h45
Carlos Piani, presidente da Sabesp, discursa em um púlpito de madeira com o logo veja. Ao fundo, um telão azul exibe o título A experiência da privatização em São Paulo: os investimentos e as metas visadas
Carlos Piani - Presidente da Sabesp (Germano Lüders/VEJA)
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A Sabesp levou tratamento de esgoto a 4,7 milhões de pessoas desde a privatização, segundo Carlos Piani, presidente da companhia. Durante o VEJA Fórum Saneamento, realizado nesta terça-feira, 29, em São Paulo, o executivo afirmou que a empresa acelerou o ritmo de obras para alcançar a universalização dos serviços até 2029.

Além do avanço no tratamento de esgoto, Piani afirmou que 2,3 milhões de pessoas passaram a ter acesso à água e 2,6 milhões à coleta de esgoto no período. Segundo ele, os resultados até 2025 superaram as metas estabelecidas pela companhia. “Antes a companhia andava a 50 km/h, a gente está andando a quase 300 km/h”, afirmou o executivo ao comparar o atual ritmo de expansão com o período anterior. Como exemplo, Piani disse que a companhia realizou 1,3 milhão de ligações em doze meses, enquanto o programa Novo Rio Pinheiros havia realizado cerca de 650 mil em 42 meses.

A aceleração ocorre diante de uma meta mais curta do que a estabelecida para boa parte do setor. Enquanto o Marco Legal do Saneamento definiu 2033 como prazo para a universalização, a Sabesp assumiu o compromisso de atingir a meta em 2029. Após a privatização, a empresa também passou a ter a obrigação de atender áreas rurais e aglomerados informais nos municípios incluídos no processo. 

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Piani afirmou que, antes da privatização, cerca de 6 milhões de pessoas no estado de São Paulo ainda não tinham tratamento de esgoto. Na área atendível da Sabesp, 98% da população tinha acesso à água potável e 93% à coleta de esgoto, mas apenas 85% do esgoto coletado era tratado.  Para cumprir as novas metas, a companhia estima investimentos da ordem de R$ 70 bilhões para alcançar a universalização, montante equivalente, segundo Piani, ao valor da base de ativos da Sabesp na época da privatização. “O que a gente tinha era um desafio de fazer em cinco anos o que foi construído em 50”, afirmou.

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O próximo foco da companhia será o interior paulista. A Sabesp pretende acompanhar metas de água, coleta e tratamento de esgoto por município entre as 371 cidades que participaram do processo de privatização. 

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Além da universalização, Piani apontou a segurança hídrica como outro desafio para São Paulo. Segundo o executivo, a Região Metropolitana tem disponibilidade hídrica inferior à recomendada por organismos internacionais, o que exigirá novos investimentos para ampliar a segurança do abastecimento. Para o presidente da Sabesp, a experiência paulista mostra que a combinação entre regulação previsível e capacidade de execução será determinante para cumprir as metas. “Com uma regulação robusta, previsível e segura, com boa execução, é possível universalizar”, disse.

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