Sabesp divulga composição da diretoria após privatização

A Sabesp divulgou nesta quarta-feira, 2, a composição de sua nova diretoria após o processo de privatização. A companhia continuará com seis diretores, dos quais dois que já estavam na empresa e quatro vêm de fora.

Os dois nomes de dentro são Roberval de Souza, antes diretor de operação e manutenção, que passará a atuar na diretoria de engenharia; e Débora Longo, que assume a diretoria de operação e manutenção.

Entre as novas aquisições, além do presidente Carlos Piani, que assumiu o comando da Sabesp na terça-feira, 1, Daniel Szlak, ex-CFO da fornecedora de energia térmica Combio, assume como diretor financeiro e de relações com investidores.

Josué Bressane Junior, psicólogo com atuação em companhias como AB Inbev, Sony e Grupo Ultra, atuará como diretor de gente e gestão.

Gustavo do Valle Fehlberg será o diretor de compras e serviços corporativos. Ele já atuou em companhias como BK Brasil, BR Malls, MobiTech e Cemar (Companhia Energetica do Maranhão).