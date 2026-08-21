Sabesp abre espaço para R$ 7 bilhões em novos financiamentos
Companhia antecipou R$ 2,3 bilhões em dívidas com Caixa e BNDES e amplia capacidade para bancar plano de R$ 20 bilhões em investimentos
A Sabesp, empresa de saneamento do estado de São Paulo, quitou antecipadamente 2,3 bilhões de reais em empréstimos com a Caixa e o BNDES. Com isso, abriu espaço para tomar até 7 bilhões de reais em novos financiamentos, que ajudarão a bancar os 20 bilhões de reais em investimentos previstos para este ano.