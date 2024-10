Sabatina de Galípolo para o BC será prioridade do governo no Congresso

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a prioridade da semana será acompanhar a sabatina do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, no Senado.

Indicado pelo presidente Lula para a presidência do BC, Galípolo precisa passar pelo crivo dos senadores para ocupar o cargo. “Avaliação é que recepção do Senado a Galípolo é positiva”, disse Padilha após reunião com o presidente da República e líderes do governo nesta segunda-feira, 7.

A sabatina de Galípolo na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), presidida pelo senador Vanderlan Cardoso, está agendada para amanhã. Após essa etapa, sua indicação será submetida ao plenário do Senado.

Segundo Padilha, o Palácio do Planalto pretende que essa indicação seja rapidamente levada ao plenário. “Tratamos como prioridade a sabatina do novo presidente do Banco Central. O diálogo está sendo feito, em especial com os senadores da CAE”, disse o ministro.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, expressou sua intenção de votar a indicação em plenário já nesta terça-feira, 8.