Sabatina de Galípolo acontece uma semana depois de reunião do Copom

Por muito pouco Gabriel Galípolo não participará da próxima reunião do Comitê de Assuntos Econômicos (Copom) do Banco Central, colegiado que define o patamar da taxa básica de juros. Sua sabatina acontece no dia 28 de junho, enquanto a reunião é no dia 20.

A participação de Galípolo no Copom é urgente para aqueles que desejam o início da queda da taxa de juros, como o presidente Lula. Nesta semana, ele voltou a criticar a taxa de juros, que está em 13,75%, ao afirmar que “não há explicação histórica para termos os juros mais altos do mundo”. Lula afirmou que o país precisa oferecer credibilidade, estabilidade e previsibilidade para atrair os investidores.

Apesar da indefinição, o mercado segue projetando cortes na Selic a partir de setembro, com ou sem Galípolo. Algumas casa mais otimistas apostam no início da redução em agosto, mas não nessa próxima reunião de junho. De acordo com o Boletim Focus, pesquisa mensal que mede a expectativa do mercado quanto aos principais indicadores do país, ainda segue a perspectiva de que a taxa básica de juros será mantida no atual patamar deste mês do Copom e também na de agosto. Também não houve alterações no cenário para o final deste ano e do próximo, com a Selic projetada, respectivamente, em 12,50% e 10,00%.