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Sabará prevê R$ 10 milhões para saúde mental, mas planos de saúde limitam investimento

Procura por atendimento psiquiátrico mais que triplicou em dez anos; incerteza sobre pagamentos dos planos restringiu projeto a dez vagas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 15h00
ALTA COMPLEXIDADE - Hospital Infantil Sabará (SP): consulta pós-cirúrgica pela tela do computador, na quarta-feira 30, com os médicos no Rio de Janeiro -
Hospital Sabará (Egberto Nogueira/Ímãfotogaleria/VEJA)
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Sabará prevê R$ 10 milhões para saúde mental, mas planos de saúde limitam investimento Priorize VEJA no Google

O Sabará Hospital Infantil prevê investir 10 milhões de reais em dez leitos de saúde mental na nova unidade em construção em São Paulo. Segundo Felipe Lora, presidente do hospital, a procura por atendimento psiquiátrico mais que triplicou de 2015 a 2025. A incerteza sobre quanto os planos de saúde pagarão pelo atendimento levou o Sabará a limitar o número de leitos.

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