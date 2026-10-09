Sabará prevê R$ 10 milhões para saúde mental, mas planos de saúde limitam investimento
Procura por atendimento psiquiátrico mais que triplicou em dez anos; incerteza sobre pagamentos dos planos restringiu projeto a dez vagas
O Sabará Hospital Infantil prevê investir 10 milhões de reais em dez leitos de saúde mental na nova unidade em construção em São Paulo. Segundo Felipe Lora, presidente do hospital, a procura por atendimento psiquiátrico mais que triplicou de 2015 a 2025. A incerteza sobre quanto os planos de saúde pagarão pelo atendimento levou o Sabará a limitar o número de leitos.