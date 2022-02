Russos entram em “vaquinhas” para auxiliar o exército ucraniano

O Banco Central da Ucrânia está divulgando uma arrecadação de recursos por meio da internet para ajudar o Exército do país, em meio aos deploráveis ataques patrocinados pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao país vizinho. A instituição abriu uma conta para receber as doações na quinta-feira 24 e, segundo o Banco Central, os recursos serão destinados ao pagamento de soldados que alistem-se para defender o país — as doações podem ser feitas, segundo o órgão, em diversas moedas diferentes. Nas redes sociais, russos que são contra a ofensiva militar promovida por Putin estão fazendo doações e ajudando a divulgar as arrecadações.

Com 1,4 milhão de seguidores no Instagram, a página “Look At This Russian” trocou os memes de situações cotidianas que ocorrem na Rússia por fotos de manifestações contrárias a ação de Puting e links para que as doações pudessem ser feitas aos Ucranianos. As manifestações contra a a ação de Putin na Ucrânia foram reprimidas pela polícia russa e mais de 700 pessoas foram presas em 40 cidades do país.

Em paralelo, o próprio governo ucraniano também divulgou um endereço digital para que voluntários façam doações, que serão usadas em “questões logísticas e medicamentos” para as forças armadas.

Enquanto o próprio governo se mobiliza para frear o avanço russo, instituições não-governamentais também deram início a iniciativas para ajudar a Ucrânia. Baseada em Kiev, capital do país, a Come Back Alive levantou 687 mil dólares, cerca de 3,5 milhões de reais, em apenas um dia. Os valores, porém, são irrisórios se comparados aos gastos militares da Ucrânia e, claro, da potência Rússia. Em 2021, o orçamento da Defesa da Ucrânia somou cerca de 3,9 bilhões de dólares — cerca de 20 bilhões de reais. O Congresso do país aprovou a criação de crédito suplementar de 870 milhões de dólares, ou cerca de 4,4 bilhões de reais, nesta semana.

De acordo com um levantamento do jornal britânico Financial Times com dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o orçamento para a defesa da Rússia soma mais de 57 bilhões de dólares (ou mais de 290 bilhões de reais), enquanto os recursos da Ucrânia para ações militares são avaliados em 4,3 bilhões de dólares — cerca de 22 bilhões de reais.