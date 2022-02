Rússia limita acesso ao Facebook após restrição de publicações pró-Moscou

A agência de comunicações da Rússia informou nesta sexta-feira, 25, que irá aplicar uma limitação de acesso ao Facebook, com o objetivo de diminuir o tráfego de russos na rede. O governo de Vladmir Putin acusa a rede social censurar postagens de veículos de comunicação estarais sobre a invasão militar do exército de Putin à vizinha Ucrânia.

Na quinta-feira, o Facebook rotulou as postagens dos veículos sobre a invasão russa da Ucrânia como “não confiáveis” e impôs restrições técnicas para reduzir o alcance das publicações, explicou a agência estatal russa Roskomnadzor. Segundo a agência, a restrição do Facebook atingiu a conta do canal de TV Zvezda, a agência de notícias RIA Novosti e os sites Lenta.ru e Gazeta.ru.

Segundo o governo russo, a ação do Facebook infringe uma legislação federal. A lei em questão trata de “medidas para influenciar pessoas envolvidas em violações de direitos humanos fundamentais e liberdades, direitos e liberdades dos cidadãos da federação russa”.