Rui Costa, Carlos Lupi e Wellington Dias se reúnem hoje para discutir corte de gastos

Em meio à pressão do mercado financeiro para a divulgação das novas medidas de ajuste fiscal, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vai se reunir com os ministros da Previdência, Carlos Lupi, e do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, às 16h desta terça-feira,5, para tratar do pacote de corte de gastos que será divulgado pelo governo . A informação da assessoria de imprensa da Casa Civil.

Desde ontem, a cúpula do governo discute o teor das medidas que serão anunciadas pelo governo. Após a conversa de ontem entre o presidente Lula e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Fazenda Fernando Haddad, o Ministério da Fazenda divulgou que “o quadro fiscal do País foi apresentado e compreendido, assim como as propostas em discussão”.

Também participaram da reunião a ministra do Planejamento, Simone Tebet, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck , da Saúde, Nísia Trindade, Educação, Camilo Santana e do Trabalho, Luiz Marinho. Em nota, a Fazenda já havia adiantado que o outros ministérios seriam chamados pela Casa Civil para “opinar e contribuir no âmbito das mesmas informações”.