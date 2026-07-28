Roupas, Pix e loja física: o raio-X das compras dos brasileiros para o Dia dos Pais

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Uma pesquisa da TIM Ads revela que 82% dos consumidores planejam comprar presentes para o Dia dos Pais, com uma forte preferência por lojas físicas (45%) em detrimento do e-commerce (37%). O PIX se consolida como o método de pagamento favorito, e roupas, perfumes e acessórios lideram a lista dos itens mais desejados.

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Uma pesquisa realizada pela TIM Ads, plataforma de mídia da operadora que executa levantamentos rápidos com sua base de clientes, revela que 82% dos entrevistados têm a intenção de comprar presentes para o Dia dos Pais.

Os dados apontam que o comércio físico retomou fôlego frente ao ambiente digital: 45% dos consumidores indicam que vão comprar presencialmente, enquanto 37% devem optar pelo e-commerce.

No que diz respeito à forma de pagamento, o PIX se consolidou como a modalidade mais utilizada. O sistema criado pelo Banco Central é o predileto de 42% dos brasileiros para as aquisições da data comemorativa.

Na lista de presentes mais cotados para a data, as roupas lideram as intenções com 22% da preferência, seguidas de perto por perfumes (21%) e acessórios (15%). O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 16 de julho, ouvindo cerca de 30 mil clientes da operadora em todo o país.