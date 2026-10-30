Roubo de cargas em São Paulo cai 46% e atinge menor nível em 25 anos

O roubo de cargas no estado de São Paulo atingiu em setembro o menor patamar em 25 anos, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Foram registradas 160 ocorrências, uma redução de 45,9% em relação ao mesmo mês de 2025, quando houve 296 casos. O resultado consolida uma trajetória de queda desde 2022, quando o estado contabilizou 484 roubos de carga em setembro.

No acumulado dos nove primeiros meses de 2026, foram 1.798 ocorrências, contra 2.659 no mesmo período do ano passado. A redução de 32,4% representa 861 roubos a menos e estabelece também um recorde de baixa para o período, segundo a série histórica da SSP.

A capital paulista liderou a redução em setembro, com queda de 48,9%, passando de 143 para 73 ocorrências. Na região metropolitana, os registros recuaram 48,6%, enquanto no interior a diminuição foi de 29,5%.

O governo paulista atribui os resultados ao uso de inteligência policial, cruzamento de dados e integração entre as forças de segurança e empresas do setor de transporte. O trabalho é coordenado pelo programa ProCarga, que utiliza uma plataforma para identificar padrões criminosos e direcionar operações contra quadrilhas especializadas em roubo e receptação de mercadorias.

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A melhora dos indicadores também alcançou outros tipos de crime. Os roubos de veículos caíram 32,5% em setembro, para 1.360 ocorrências, enquanto os roubos em geral recuaram 22,1%, para 9.942 registros. Ambos os indicadores atingiram os menores níveis da série histórica para o mês, segundo a SSP.