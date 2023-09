Rombo nas contas públicas ultrapassa R$ 100 bi, pior resultado em 3 anos

O Tesouro Nacional descortinou um cenário econômico alarmante para o Brasil, anunciando um déficit de R$ 104,6 bilhões nas contas do governo central nos oito primeiros meses do ano, marcando o pior resultado do início de um primeiro mandato presidencial em três anos.

Este agravamento financeiro tem como principal catalisador a PEC da transição, aprovada no final do ano passado pelo governo Lula, que permitiu um aumento significativo nas despesas públicas para acomodar gastos sociais, como o Bolsa Família.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, busca reestabelecer o equilíbrio fiscal e eliminar o déficit até 2024 através de estratégias para maximizar a arrecadação. Contudo, os progressos têm ficado abaixo das expectativas. Para este ano, a meta fiscal permite um déficit de R$ 216,4 bilhões, equivalente a 2% do Produto Interno Bruto (PIB). Embora Haddad tenha prometido um déficit de até 1% do PIB no primeiro ano de gestão, as projeções atuais apontam para um resultado negativo de R$ 141,4 bilhões, ou 1,3% do PIB, alcançado já no sétimo mês do ano. Agora, para manter o compromisso, o governo precisa implementar medidas para evitar o declínio do resultado primário até dezembro. No entanto, os números não são positivos: em agosto, houve a terceira redução consecutiva na receita, comparado ao mesmo mês de 2022, intensificando as inquietações da equipe econômica.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, enfatizou a necessidade de vigilância sobre a trajetória fiscal, especialmente após os gastos excessivos gerados pela pandemia de Covid-19. Ceron evidenciou que várias despesas já estão comprometidas e que esforços estão sendo feitos para incrementar a receita. ” Esse processo que vai se ajustando ao longo do tempo “, declarou, afirmando que a meta do governo é alcançar um resultado o mais próximo possível do ideal.

