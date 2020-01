Rombo das contas externas registra pior resultado em quatro anos

O Brasil registrou o maior rombo em suas contas externas desde 2015. O déficit visto em transações correntes pelo país foi de 50,762 bilhões de dólares, alta de 22,2% em relação a 2018, segundo dados do Banco Central divulgados nesta segunda-feira, 27. O pior saldo negativo antes disso havia sido registrado em 2015, quando o déficit alcançou 54,472 bilhões de dólares. Na comparação anual, o buraco nas transações correntes passou de 2,20% para 2,76% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado pela autoridade monetária.

Segundo o Banco Central, o desempenho das transações correntes em 2019 foi prejudicado pela piora da balança comercial, num ano marcado pela desaceleração da economia na Argentina, pela peste suína que afetou a China e a demanda por soja brasileira, além da dinâmica envolta em incertezas do comércio mundial em meio às tensões protagonizadas por Estados Unidos e China.

Apesar disso, ele seguiu coberto com folga pelos investimentos diretos no país (IDP), que alcançaram 78,559 bilhões de dólares no ano passado. A autoridade monetária projetava um déficit pior em transações correntes, de 51,1 bilhões de dólares em 2019, mas com IDP um pouco melhor, de 80 bilhões de dólares.

O ano passado também foi afetado por ruídos em relação aos números das transações correntes. No início de dezembro, o governo anunciou uma correção para cima no registro das exportações de setembro a novembro, atribuindo a uma falha humana uma subnotificação de 6,488 bilhões de dólares que havia ajudado a piorar o resultado da balança comercial brasileira divulgado originalmente.

Publicidade

Ao fim, o superávit da balança comercial encerrou 2019 em 39,404 bilhões de dólares, recuo de 25,7% sobre 2018, diante de uma queda de 6,3% nas exportações e diminuição de 0,8% nas importações.

Em dezembro último, o saldo deficitário em transações correntes foi de 5,691 bilhões de dólares, abaixo das estimativas do Banco Central, que eram em torno de 6 bilhões de dólares. Já o IDP para o mês somou 9,434 bilhões de dólares, avanço de 13,7% em relação a dezembro de 2018.

Turistas brasileiros gastam mais em 2019

Os brasileiros desembolsaram mais fora do país no fim de 2019. Segundo o relatório, foram gastos 1,497 bilhão de dólares em viagens internacionais no mês de dezembro, contra 1,403 bilhão em dezembro de 2018. Os estrangeiros, por sua vez, deixaram 509 milhões de dólares no país em igual período, avanço de 4,30% em relação ao mesmo mês de 2018. No ano, o gasto no exterior em viagens foi de 17,593 bilhões de dólares, abaixo dos 18,265 bilhões de dólares em despesas em 2018. É o maior valor desde 2016, quando os brasileiros gastaram 14,496 bilhões de dólares no exterior.