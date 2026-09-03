Rock in Rio: hotéis do Rio têm mais de 70% dos quartos reservados para festival

Uma pesquisa divulgada pelo HotéisRio na última quarta-feira, 2, apontou que a ocupação hoteleira para o período das duas semanas de shows do Rock in Rio 2026 já ultrapassa o nível de 70%.

Na primeira semana de shows — de 4 a 7 de setembro —, a média de quartos reservados na cidade está em 77,62%. São destaques as regiões de Ipanema e Leblon, com 85%, Leme e Copacabana, em 82%, Glória a Botafogo, com 80%, Barra da Tijuca, Recreio e São Conrado, em 79%, e Centro, a 61%.

Já na segunda semana de shows — de 11 a 13 de setembro —, os destaque vão para Ipanema e Leblon, com 83%, Leme e Copacabana, em 71%, Barra da Tijuca, Recreio e São Conrado, com 68%, Glória a Botafogo, em 65%, e Centro, com 41%. A média de ocupação no Rio neste período está em 65,41%.

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Alfredo Lopes, presidente do HotéisRio, acredita que esses números poderão aumentar até a data do evento. “Sempre há quem deixe para fechar as reservas às vésperas”, diz. Para ele, os números devem se aproximar dos da edição passada, em 2024, quando a ocupação hoteleira fechou com uma média de 88% durante o período do festival, com picos acima de 90%.