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Rio tira megafeira de turismo do rodízio com SP e garante evento até 2032

Capital fluminense passa a receber a Abav Expo por seis anos consecutivos e leva até a edição de 2028, que estava acertada com São Paulo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 12h00
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Rio de Janeiro (Reprodução/Getty Images)
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Rio tira megafeira de turismo do rodízio com SP e garante evento até 2032 Priorize VEJA no Google

O Rio de Janeiro conseguiu transformar em endereço fixo uma das maiores feiras de turismo da América Latina. A Abav Expo será realizada na capital fluminense por seis anos consecutivos, de 2027 a 2032, encerrando na prática o rodízio que vinha sendo feito com São Paulo.

A principal mudança está em 2028. No ano passado, a Abav Nacional chegou a assinar um termo de compromisso com o governo paulista e a prefeitura de São Paulo garantindo à capital as edições de 2026 e 2028. O calendário previa o Rio nos demais anos até 2032.

A articulação capitaneada pela Fecomércio-RJ levou também a edição de 2028 para o Rio, fechando uma sequência inédita de seis anos.

O movimento ocorre num momento de forte expansão do turismo carioca. No primeiro semestre deste ano, a cidade recebeu 6,4 milhões de visitantes, sendo cerca de 1,3 milhão de estrangeiros. O impacto econômico do turismo no período foi estimado em R$ 17,2 bilhões.

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A própria Abav já mostrou capacidade de movimentar a economia local. Em 2023, a edição realizada no Rio teve impacto estimado em R$ 54 milhões no estado. No ano passado, mais de 42 mil pessoas passaram pela feira, e os hotéis da região do Riocentro chegaram a registrar ocupação superior a 88%.

A edição de 2026, encerrada na semana passada em São Paulo, reuniu 35,2 mil participantes e mais de 2 mil marcas.

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“A realização da Abav Expo por seis anos consecutivos no Rio representa um passo importante para fortalecer o estado como a principal vitrine do Brasil para o mundo e sua importância como ponto de encontro do turismo brasileiro”, diz o presidente da Fecomércio-RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

Segundo ele, a permanência da feira tende a ampliar a circulação de visitantes, os negócios e as oportunidades para toda a cadeia do turismo.

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