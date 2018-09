Ri Happy recorre a aplicativo para contratar 3.000 temporários

A Ri Happy vai contratar 3.000 temporários para trabalhar durante o período do Dia das Crianças. Neste ano, a empresa decidiu inovar e utilizou um aplicativo para selecionar os funcionários. Agora, os candidatos dependem de um match da rede varejista para avançar às etapas presenciais do processo seletivo.

A empresa consegue definir no aplicativo a distância máxima entre a casa do funcionário e o local de trabalho. Também é possível escolher apenas candidatos com experiência na área. Todo o processo é realizado a partir do aplicativo Emprego Ligado, desenvolvido pela Levee.

Nessa plataforma, o usuário escolhe sua área de interesse e responde a algumas perguntas. A partir do resultado, o sistema faz o cruzamento de dados para conectar as duas pontas. O objetivo é selecionar os candidatos que mais de identificam com a empresa.

“Isso impacta na rotatividade e no tempo que a empresa demora para substituir uma pessoa. No varejo, se não tem um produto na prateleira por falta de funcionário, o cliente vai embora”, disse o vice-presidente da divisão de soluções de produtividade para a força de trabalho da Levee, Marcelo Salles.

Aplicativo Emprego Ligado torna digital o processo de contratação Aplicativo Emprego Ligado torna digital o processo de contratação

O sistema permite que as empresas diminuam custos, como os de demissão e de vale transporte. Segundo a Levee, pessoas que residem próximas ao local de trabalho permanecem mais tempo no emprego. Do outro lado, empresas gastam menos com funcionários que moram perto.

“Temos empresas que contratam 5.000 profissionais por ano. Queremos facilitar o processo e torná-lo mais inteligente”, afirmou Salles. “Todas as vagas do aplicativo são operacionais [como auxiliar de loja e estoque]. É ali que está o gargalo e onde nossa tecnologia é eficiente”.

Depois da definição dos candidatos em potencial, a plataforma faz contato por meio do WhatsApp ou SMS. Assim, é possível verificar o interesse da pessoa em continuar no processo, e a aplicação de testes, quando necessário. O sistema também agenda entrevista com os candidatos e indica a data e horário.

O Emprego Ligado elimina a parte mais tensa do processo seletivo: a demora no feedback. “Alguns clientes demoravam até 25 dias para finalizar a seleção. Preenchemos a posição do cliente em até cinco dias”, contou Salles.

Jovens de até 28 anos são os que mais usam o Emprego Ligado, segundo estimativas da Levee. Eles representam 80% dos usuários. Os números condizem com a realidade brasileira: no país, 40,1% da população entre 14 e 24 anos está desempregada, de acordo com os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Neste ano, a Ri Happy está selecionando funcionários de todo o país. Os temporários vão atuar entre 4 e 15 de outubro nas funções de auxiliar de vendas, auxiliar de caixa, auxiliar de estoque, auxiliar de fiscal de loja e auxiliar de pacote. As inscrições podem ser realizadas aqui até o dia 12 de setembro.

“Antes, a seleção de temporários era realizada de maneira descentralizada pelo gerente da loja. A Levee é uma parceria para apoiar a contratação do alto volume de temporários no período do Dia das Crianças e Natal”, disse a diretora de RH do grupo Ri Happy, Elisabete Figueiredo.

Para candidatar-se, é necessário ensino médio completo e experiência para as funções de vendas, estoque e caixa. Após a inscrições, os candidatos realizam um teste online e os aprovados são convocados para uma dinâmica de grupo com o RH.

Os selecionados trabalham em uma escala de trabalho 6×1 (seis dias de trabalho e uma folga) e recebem vale transporte.

“Depois do Dia das Crianças, mais da metade dos temporários desejam trabalhar novamente conosco no período do Natal e, em média, 30% são efetivados nos meses seguintes ao período trabalhado”, contou Elisabete.

Além da Ri Happy, também estão no Emprego Ligado a rede fast food Wendy’s, Walmart e Pernambucanas. O aplicativo é uma opção de seleção das empresas, mas não é a única – cadastrar o currículo no site, por exemplo, ainda funciona.