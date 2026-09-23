As 10 melhores empresas para trabalhar no Brasil, segundo a revista Time

A revista Time, em parceria com a Statista, divulgou a edição de 2026 do ranking dos Melhores Empregadores do Brasil. Nomes como Microsoft, Alphabet e Contabilizei aparecem entre os destaques da lista, elaborada a partir de mais de 900 mil avaliações de profissionais de diferentes setores. Ao todo, mais de 4 mil empresas foram avaliadas.

Para chegar ao resultado, os participantes avaliaram a disposição de recomendar a própria empresa a amigos e familiares, critério que corresponde a 70% da pontuação final. Os profissionais também puderam avaliar outros empregadores de seu setor, percepção que representa os 30% restantes da nota. Para participar do levantamento, as empresas precisavam ter operações no Brasil e ao menos 500 funcionários. Ao final, as 500 mais bem avaliadas, distribuídas por 27 setores, foram reconhecidas como os “Melhores Empregadores do Brasil 2026”.

Confira o top 10

Microsoft

Líder do ranking, a Microsoft é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e dona de produtos como Windows, Microsoft 365, Azure e Xbox. Fundada em 1975, a companhia ampliou nos últimos anos sua atuação em inteligência artificial, especialmente após a parceria com a OpenAI. No Brasil, mantém operações voltadas tanto ao mercado corporativo quanto ao consumidor e aparece na lista da Time com a pontuação máxima, de 100 pontos.

SAP

A alemã SAP ocupa a segunda posição. Especializada em softwares de gestão empresarial, a companhia fornece sistemas utilizados por empresas para administrar áreas como finanças, recursos humanos, logística e cadeia de suprimentos. Fundada em 1972, tornou-se uma das principais companhias globais de software corporativo e mantém uma operação relevante no Brasil.

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Alphabet

Controladora do Google, a Alphabet aparece praticamente empatada com a SAP, com 98,22 pontos. O grupo reúne negócios que vão de buscas e publicidade digital ao YouTube, computação em nuvem e inteligência artificial. Em 2026, a própria Time também incluiu a Alphabet entre suas 100 empresas mais influentes, em meio ao avanço do Gemini e da estratégia de IA do Google.

IBM

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Outra veterana da tecnologia ocupa a quarta colocação. A IBM tem mais de um século de história e hoje concentra boa parte de sua estratégia em áreas como inteligência artificial, computação híbrida em nuvem, automação e serviços para empresas. No Brasil, a companhia possui uma trajetória centenária e atende grandes organizações de diferentes setores.

Contabilizei

Primeira brasileira entre as cinco mais bem colocadas, a Contabilizei nasceu em Curitiba e construiu seu negócio oferecendo serviços de contabilidade digital para pequenas empresas e profissionais. A companhia combina uma plataforma tecnológica com serviços contábeis e expandiu sua atuação para outras soluções voltadas a empreendedores.

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Volvo

A Volvo aparece na sexta posição e é a única representante do setor automotivo entre as dez primeiras. No Brasil, a marca possui uma presença industrial importante em Curitiba, onde mantém produção de veículos pesados. O grupo atua principalmente nos segmentos de caminhões, ônibus, máquinas e soluções de transporte.

Hospital Israelita Albert Einstein

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O setor de saúde aparece na lista com o Hospital Israelita Albert Einstein, sétimo colocado. Fundada em São Paulo, a instituição tornou-se uma das principais organizações privadas de saúde do país e reúne hospitais, unidades de atendimento, ensino e pesquisa. Além da assistência médica, mantém atuação em educação, inovação e desenvolvimento científico.

Embraer

Uma das empresas brasileiras mais conhecidas internacionalmente, a Embraer ocupa a oitava posição. Fundada em 1969, em São José dos Campos, a fabricante atua nos segmentos de aviação comercial, executiva, defesa e segurança e serviços. A companhia está entre as maiores fabricantes de aeronaves do mundo e possui operações e clientes em diversos países.

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Faber-Castell

A Faber-Castell aparece na nona colocação. De origem alemã e com uma história de mais de dois séculos, a fabricante de lápis e materiais de escrita mantém uma operação de longa data no Brasil. O país tem peso relevante para o grupo, inclusive na produção de lápis e no fornecimento da madeira utilizada em parte de seus produtos.

Insi

Fechando o top 10, a brasileira Insi é uma consultoria especializada em transformação digital, com atuação em áreas como inteligência artificial, SAP, automação e computação em nuvem. Fundada em 1990 e anteriormente conhecida como Meta Serviços em Informática, a companhia adotou a marca Insi em junho de 2026. Atualmente, reúne mais de 2,7 mil colaboradores e atende mais de 200 clientes. Esta é a segunda vez consecutiva que a empresa ocupa a décima posição entre os melhores empregadores do Brasil no ranking da Time.