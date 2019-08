Revista divulga o novo logo da Volkswagen

A Volkswagen anunciou que lançará seu novo logotipo no Salão Internacional do Automóvel de Frankfurt, na Alemanha, em setembro. O novo modelo, entretanto, foi antecipado pela revista americana AdAge, especializada em publicidade e marketing de empresas, na sexta-feira, 23. A página da própria montadora no YouTube na versão americana já usa o novo design. Além disso, imagens do protótipo do Golf, que circula em fase de testes, já aparece com o novo logo. Oficialmente, porém, a Volks no Brasil não confirmou a VEJA que essa será a nova identidade visual da companhia.

A montadora alemã não modifica seu logo desde 2000. A nova identidade visual lembra a que a empresa utilizou no pós-guerra, quando, pela primeira vez, o V e o W foram inseridos dentro de um círculo. O logo antecipado é preto, sem efeito 3D e minimalista. Esse design bate com as informações já divulgadas pela fabricante de automóveis sobre sua nova identidade visual. Em nota publicada na semana passada, a empresa disse que o logo seria “mais moderno, claro e simples”. “O logo será reduzido para seus elementos essenciais e terá um novo design que é plano e bidimensional”, informou o comunicado.

A mudança também marca a entrada da companhia no mercado de carros elétricos — o primeiro modelo será lançado também em Frankfurt. Ao mesmo tempo, sepulta o atual logo, após o escândalo Dieselgate, em 2015, quando foi descoberto um software instalado na central eletrônica dos carros da empresa que alterava as emissões de poluentes nesses veículos apenas quando eram submetidos a vistorias.

O caso gerou multas milionárias e a queda do chefão da empresa na ocasião, Martin Winterkorn, que admitiu a fraude. No Brasil, 17 mil unidades estavam envolvidas e nos Estados Unidos, 550 mil. O salão do automóvel de Frankfurt ocorre entre os dias 12 e 22 de setembro.