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Retrofits vão levar 1,8 mil moradias ao coração histórico de SP

Prefeitura abre nova rodada de R$ 200 milhões para acelerar conversão de prédios antigos em habitação no centro da capital

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 12h16
Edifício alto de cor clara com janelas retangulares e sacadas, visto de baixo para cima, com coqueiros e outros prédios ao fundo
Edifício no centro de São Paulo que passou por Retrofit (Divulgação/Divulgação)
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O retrofit começa a redesenhar o miolo mais antigo de São Paulo. A Prefeitura prevê a criação de 1.772 moradias apenas no Triângulo e no Quadrilátero Histórico, no entorno da Praça da Sé, Praça Antônio Prado e Vale do Anhangabaú. Dos 50 prédios atualmente acompanhados em processos de requalificação no Centro, 21 estão nessa região.

O movimento deve ganhar fôlego com uma nova rodada de dinheiro público. A Prefeitura lançou o quarto chamamento da Subvenção Econômica, com R$ 200 milhões para apoiar retrofits destinados a habitação de interesse social e de mercado popular. O município pode bancar até 25% do custo das obras.

Somados os projetos em toda a região central, são 5.238 novas unidades habitacionais previstas. Outros 15 edifícios já concluíram as intervenções. Além do aporte direto, o programa Requalifica Centro oferece incentivos como isenção de IPTU, ITBI e taxas municipais e redução de ISS.

Um exemplo está na Praça Antônio Prado. O Edifício H Lara, de 23 andares e que chegou a ter cerca de 60% de desocupação, receberá R$ 4,5 milhões da Prefeitura para ser convertido em 352 moradias.

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A estratégia já alcança alguns dos prédios mais conhecidos do centro paulistano. Martinelli, Copan e Residencial Cambridge estão entre os imóveis beneficiados pelos programas municipais de requalificação.

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