Retrofits vão levar 1,8 mil moradias ao coração histórico de SP

O retrofit começa a redesenhar o miolo mais antigo de São Paulo. A Prefeitura prevê a criação de 1.772 moradias apenas no Triângulo e no Quadrilátero Histórico, no entorno da Praça da Sé, Praça Antônio Prado e Vale do Anhangabaú. Dos 50 prédios atualmente acompanhados em processos de requalificação no Centro, 21 estão nessa região.

O movimento deve ganhar fôlego com uma nova rodada de dinheiro público. A Prefeitura lançou o quarto chamamento da Subvenção Econômica, com R$ 200 milhões para apoiar retrofits destinados a habitação de interesse social e de mercado popular. O município pode bancar até 25% do custo das obras.

Somados os projetos em toda a região central, são 5.238 novas unidades habitacionais previstas. Outros 15 edifícios já concluíram as intervenções. Além do aporte direto, o programa Requalifica Centro oferece incentivos como isenção de IPTU, ITBI e taxas municipais e redução de ISS.

Um exemplo está na Praça Antônio Prado. O Edifício H Lara, de 23 andares e que chegou a ter cerca de 60% de desocupação, receberá R$ 4,5 milhões da Prefeitura para ser convertido em 352 moradias.

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A estratégia já alcança alguns dos prédios mais conhecidos do centro paulistano. Martinelli, Copan e Residencial Cambridge estão entre os imóveis beneficiados pelos programas municipais de requalificação.