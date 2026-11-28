Retrato preocupante: Brasil bate um novo recorde de recuperações judiciais
Dos 8 478 processos em curso, um terço das empresas acaba em falência
O Brasil bateu um novo recorde de recuperações judiciais (RJs) ao encerrar o terceiro trimestre com 8 478 processos em curso, segundo a consultoria RGF Associados. No período, 701 companhias pediram a proteção da lei, enquanto outras 269 encerraram sua reestruturação. As RJs, contudo, terminam em falência com uma frequência inquietante — esse foi o destino de 33% das 4 807 empresas que buscaram o amparo legal desde 2023
Com reportagem de Juliana Américo
Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32