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Resultado da Mega-Sena: bolão de Minas Gerais ganha prêmio principal do concurso 3084; confira detalhes

Aposta de 15 cotas feita em Iturama fatura mais de 3,2 milhões de reais no sorteio realizado nesta terça-feira

Por Da Redação 11 nov 2026, 06h18
Mega-Sena: prêmio acumulado
Mega-Sena (./.)
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Um bolão com 15 cotas registrado na cidade de Iturama, em Minas Gerais, acertou as seis dezenas do concurso 3084 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira, 10. O grupo apostou sete números e dividirá o prêmio total de 3.287.949,90 reais, enquanto outras faixas de acertos contemplaram milhares de apostadores.

Quanto receberão os acertadores de cinco e quatro dezenas?

Além do prêmio principal obtido em Minas Gerais, o concurso 3084 premiou apostadores nas faixas secundárias. Um total de 29 apostas acertou cinco dezenas no sorteio e garantirá o prêmio individual de 28.344,40 reais. Já na faixa de quatro acertos, 2.264 apostadores foram contemplados e vão receber a quantia de 518,66 reais cada um. Os valores são repassados conforme as regras operacionais vigentes para as premiações da Mega-Sena em todo o território nacional.

Qual a diferença de prêmio do bolão contemplado em Iturama?

A aposta vencedora de Iturama destacou-se por ter sido realizada na modalidade de bolão, com a divisão em quinze cotas. O grupo selecionou sete dezenas no volante do jogo, obtendo o valor exato de 3.287.949,90 reais. Essa quantia supera a estimativa inicial divulgada para o concurso 3084, que previa um prêmio de 3,2 milhões de reais. O total acumulado será dividido proporcionalmente entre todos os participantes titulares das cotas adquiridas na cidade mineira.

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Onde foi realizado o sorteio do concurso 3084?

O sorteio regular do concurso 3084 foi realizado na noite de terça-feira, 10. A extração das dezenas ocorreu de acordo com a programação dos concursos ordinários da Mega-Sena. A modalidade permite apostas diárias e simultâneas aos sorteios especiais até as datas limite estipuladas. A realização dos sorteios no Espaço da Sorte, na capital paulista, serve de base oficial para a apuração de todos os bilhetes emitidos tanto em unidades lotéricas físicas quanto em plataformas digitais.

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