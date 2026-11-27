O concurso 3839 da Lotofácil, realizado nesta quinta-feira, 26, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), não teve ganhadores na faixa principal de 15 acertos. Com isso, o prêmio acumulou para o próximo sorteio. A estimativa para a premiação do concurso nesta sexta-feira, 27, é de R$ 8,5 milhões.

Os números sorteados foram:

01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 24

Como ficou a premiação das outras faixas?

Apesar de nenhuma aposta ter acertado as 15 dezenas, milhares de bilhetes foram contemplados nas demais categorias. Na faixa de 14 acertos, 223 apostas ganharam R$ 1.829,85 cada. Para 13 acertos, 8.659 apostas receberam R$ 35,00. Além disso, 98.199 apostas acertaram 12 números com prêmio de R$ 14,00 cada, e 499.845 apostas registraram 11 acertos, levando R$ 7,00 cada.

Onde saiu o prêmio principal?

Como nenhuma aposta cravou os 15 números no concurso 3839, o valor da faixa principal não teve ganhadores e acumulou para a edição seguinte, que será mais alta por ter final zero.

Quando será o próximo sorteio?

O próximo concurso da Lotofácil é o 3840, agendado para esta sexta-feira, 27. O prêmio estimado para a aposta que acertar as 15 dezenas é de R$ 8,5 milhões.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.