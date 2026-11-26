O concurso 3838 da Lotofácil, realizado na quarta-feira, 25, teve seis apostas contempladas na faixa principal. Cada ganhador receberá o prêmio de R$ 204.556,17. O próximo sorteio ocorrerá nesta quinta-feira, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Os números sorteados foram:

01, 02, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25

Onde saíram as apostas ganhadoras do prêmio principal?

As seis apostas que acertaram a faixa principal foram realizadas pelo Canal Eletrônico e nas cidades de Goiânia (GO), Monte Carmelo (MG), Recife (PE), Laranjeiras do Sul (PR) e Torres (RS). Cada ganhador receberá a quantia de R$ 204.556,17.

Como ficou a premiação nas outras faixas?

Na faixa de 14 acertos, 342 apostas foram premiadas com R$ 1.074,95 cada. A faixa de 13 acertos teve 9.514 ganhadores, recebendo R$ 35,00 cada. Para 12 acertos, 105.484 apostas ganharam R$ 14,00, e 531.107 jogos com 11 acertos faturaram R$ 7,00 cada.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio, referente ao concurso 3839, será realizado na quinta-feira, 26. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 2.000.000,00.