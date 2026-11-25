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Uma aposta de Buriti Alegre (GO) acertou as 15 dezenas do concurso 3837 da Lotofácil e faturou sozinha R$ 3,7 milhões. Confira todos os números sorteados, o rateio das outras faixas de premiação e os detalhes do próximo sorteio, previsto para esta quarta-feira.

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O concurso 3837 da Lotofácil foi sorteado nesta terça-feira, 24, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e teve uma aposta ganhadora do prêmio principal. O bilhete contemplado faturou o prêmio de R$ 3.755.409,03. Para o próximo concurso, a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

Os números sorteados foram:

03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25

Onde foi feita a aposta ganhadora?

O bilhete premiado na faixa de 15 acertos foi registrado no município de Buriti Alegre, no estado de Goiás. A aposta única, feita em uma casa lotérica, levou sozinha a quantia de R$ 3.755.409,03.

Como ficou a premiação das outras faixas?

Além do prêmio principal, a Lotofácil contemplou milhares de apostadores em outras faixas. 828 apostas acertaram catorze números e ganharam R$ 841,75 cada. Com treze acertos, 14.564 bilhetes receberam R$ 35,00 cada. Para doze acertos, 158.259 apostas levaram R$ 14,00 cada, enquanto 804.414 jogos com onze acertos ganharam R$ 7,00 cada.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso da Lotofácil, de número 3838, será realizado nesta quarta-feira, 25. O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 2.000.000,00.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.