Resultado da Lotofácil: confira os números sorteados no concurso 3837
Prêmio estava acumulado e uma aposta acertou a faixa principal
O concurso 3837 da Lotofácil foi sorteado nesta terça-feira, 24, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e teve uma aposta ganhadora do prêmio principal. O bilhete contemplado faturou o prêmio de R$ 3.755.409,03. Para o próximo concurso, a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.
Os números sorteados foram:
03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25
Onde foi feita a aposta ganhadora?
O bilhete premiado na faixa de 15 acertos foi registrado no município de Buriti Alegre, no estado de Goiás. A aposta única, feita em uma casa lotérica, levou sozinha a quantia de R$ 3.755.409,03.
Como ficou a premiação das outras faixas?
Além do prêmio principal, a Lotofácil contemplou milhares de apostadores em outras faixas. 828 apostas acertaram catorze números e ganharam R$ 841,75 cada. Com treze acertos, 14.564 bilhetes receberam R$ 35,00 cada. Para doze acertos, 158.259 apostas levaram R$ 14,00 cada, enquanto 804.414 jogos com onze acertos ganharam R$ 7,00 cada.
Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?
O próximo concurso da Lotofácil, de número 3838, será realizado nesta quarta-feira, 25. O prêmio estimado para quem acertar as 15 dezenas é de R$ 2.000.000,00.
VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.