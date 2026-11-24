Resultado da Lotofácil: confira os números sorteados no concurso 3836
Prêmio principal acumulado para esta terça-feira será de cerca de R$ 5 milhões
A Caixa Econômica Federal sorteou nesta segunda-feira 23 as quinze dezenas do concurso 3836 da Lotofácil. Os números escolhidos foram: 02 – 03 – 05 – 07 – 09 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24. Não houve ganhador do prêmio principal, por isso, o próximo concurso, marcado para esta terça-feira, 24, deve pagar 5 milhões de reais.
Apesar de não ter saído o prêmio principal, outras 218 apostas acertaram catorze números e vão levar R$ 1.962,92 cada. Já 8.957 apostas fizeram treze acertos e embolsam R$ 35,00 cada. Houve ainda 101.926 apostas ganhadoras de doze dezenas, que levam R$ 14,00 cada. Por fim, 507.002 acertaram onze números e vão levar R$ 7,00.
Números sorteados:
02 – 03 – 05 – 07 – 09 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
Premiação:
15 acertos: Não houve acertador
14 acertos: 218 apostas ganhadoras, R$ 1.962,92
13 acertos: 8.957 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos: 101.926 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos: 507.002 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Arrecadação total: R$ 19.596.132,50