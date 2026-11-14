Resultado da Lotofácil: confira os números sorteados no concurso 3829

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A Caixa sorteou a Lotofácil 3829 na sexta-feira 13, com os números 01 – 02 – 04 – 06 – 09 – 10 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24. Uma aposta de Jundiaí (SP) levou o prêmio principal de R$ 1,6 milhão. O próximo concurso, de final zero, promete R$ 6 milhões. Confira os detalhes da premiação.

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A Caixa Econômica Federal sorteou na sexta-feira 13 as quinze dezenas do concurso 3829 da Lotofácil. Os números escolhidos foram: 01 – 02 – 04 – 06 – 09 – 10 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24. O prêmio para a única aposta vencedora foi de R$ 1.642.095,56. O próximo concurso, marcado para este domingo, 15, deve pagar 6 milhões de reais, uma vez que é final zero.

O prêmio principal saiu para uma aposta simples feita em uma lotérica de Jundiaí (SP). Outras 280 apostas acertaram catorze números e vão levar R$ 1.756,68 cada. Já 9.274 apostas fizeram treze acertos e embolsam R$ 35,00 cada. Enquanto 104.513 apostas ganhadoras de doze dezenas levam R$ 14,00 cada. Por fim, 506.042 acertaram onze números e vão levar R$ 7,00 cada.

Números sorteados:

01 – 02 – 04 – 06 – 09 – 10 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24

Premiação:

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.642.095,56

14 acertos: 280 apostas ganhadoras, R$ 1.756,68

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13 acertos: 9274 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 104513 apostas ganhadoras, R$ 14,00

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11 acertos: 506042 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Arrecadação total: R$ 20.812.277,50