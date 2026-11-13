Resultado da Lotofácil: confira os números sorteados no concurso 3828

A Caixa Econômica Federal sorteou na quinta-feira 12 as quinze dezenas do concurso 3828 da Lotofácil. Os números escolhidos foram: 03 – 05 – 07 – 08 – 11 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25. O prêmio estava acumulado e houve uma aposta vencedora. Ao todo, o sortudo vai embolsar R$ 3.488.041,77. O próximo concurso, marcado para esta sexta-feira, 13, deve pagar 2 milhões de reais.

O prêmio principal saiu para uma aposta simples feita em uma lotérica de São José dos Campos (SP). Outras 385 apostas acertaram catorze números e vão levar R$ 1.583,91 cada. Já 14.614 apostas fizeram treze acertos e embolsam R$ 35,00 cada. Enquanto 184.061 apostas ganhadoras de doze dezenas levam R$ 14,00 cada. Por fim, 931.777 acertaram onze números e vão levar R$ 7,00 cada.

Números sorteados:

03 – 05 – 07 – 08 – 11 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25

Premiação:

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 3.488.041,77

14 acertos: 385 apostas ganhadoras, R$ 1.583,91

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13 acertos: 14.614 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 184.061 apostas ganhadoras, R$ 14,00

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11 acertos: 931.777 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Arrecadação total: R$ 32.659.553,50

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