Resultado da Lotofácil: confira os números sorteados no concurso 3827

A Caixa Econômica Federal sorteou na quarta-feira 11 as quinze dezenas do concurso 3827 da Lotofácil. Os números escolhidos foram: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 13 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23. Não houve ganhador do prêmio principal, por isso, o próximo concurso, marcado para esta quinta-feira, 12, deve pagar 5 milhões de reais.

Apesar de não ter saído o prêmio principal, outras 375 apostas acertaram catorze números e vão levar R$ 1.159,99 cada. Já 11.279 apostas fizeram treze acertos e embolsam R$ 35,00 cada. Houve ainda 117.995 apostas ganhadoras de doze dezenas, que levam R$ 14,00 cada. Por fim, 497.734 acertaram onze números e vão levar R$ 7,00.

Números sorteados:

01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 13 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23

Premiação:

15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 375 apostas ganhadoras, R$ 1.159,99

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13 acertos: 11.279 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 117.995 apostas ganhadoras, R$ 14,00

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11 acertos: 497.734 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Arrecadação total: R$ 20.271.660,50