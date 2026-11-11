Resultado da Lotofácil: confira os números sorteados no concurso 3826

A Caixa Econômica Federal sorteou na terça-feira 10 as quinze dezenas do concurso 3826 da Lotofácil. Os números escolhidos foram: 01 – 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25. Três apostas acertaram todos os números e vão levar pouco mais de 408.185,03 reais cada uma. O próximo concurso, marcado para esta quarta-feira, 11, deve pagar 2 milhões de reais.

Além dos vencedores do prêmio principal, que saíram para três apostas simples, uma feita em Brasília por meio eletrônico, outra em uma lotérica do Rio de Janeiro e a terceira em uma lotérica de São Paulo, outras 355 apostas acertaram catorze números e vão levar R$ 1.033,24 cada. Já 11.132 apostas fizeram treze acertos e embolsam R$ 35,00 cada. Houve ainda 118.233 apostas ganhadoras de doze dezenas, que levam R$ 14,00 cada. Por fim, 575.335 acertaram onze números e vão levar R$ 7,00.

Números sorteados:

01 – 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

Premiação:

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 408.185,03

14 acertos: 355 apostas ganhadoras, R$ 1.033,24

Continua após a publicidade

13 acertos: 11132 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 118233 apostas ganhadoras, R$ 14,00

Continua após a publicidade

11 acertos: 575335 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Arrecadação total: R$ 20.310.076,50