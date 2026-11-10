Resultado da Lotofácil: confira os números sorteados no concurso 3825

A Caixa Econômica Federal sorteou na segunda-feira 9 as quinze dezenas do concurso 3825 da Lotofácil. Os números escolhidos foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 23. Uma aposta acertou todos os números e vai levar pouco mais de 1,6 milhão de reais. O próximo concurso, marcado para esta terça-feira, 10, deve pagar 2 milhões de reais.

Além do vencedor do prêmio principal, que saiu em um bolão feito na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, outras 177 apostas acertaram catorze números e vão levar R$ 1.922,36 cada. Já 7042 apostas fizeram treze acertos e embolsam R$ 35,00 cada. Houve ainda 94959 apostas ganhadoras de doze dezenas, que levam R$ 14,00 cada. Por fim, 543365 acertaram onze números e vão levar R$ 7,00.

Números sorteados:

01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 23

Premiação:

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.622.768,40

14 acertos: 177 apostas ganhadoras, R$ 1.922,36

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13 acertos: 7042 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 94959 apostas ganhadoras, R$ 14,00

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11 acertos: 543365 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Arrecadação total: R$ 20.823.358,50