Restrições dos EUA a chips ameaçam data center bilionário do TikTok no Ceará
Novas exigências americanas podem comprometer cronograma
A chinesa ByteDance, dona do TikTok, prevê receber 15 voos mensais com equipamentos, incluindo chips avançados, para seu data center a ser inaugurado no Ceará em 2027. O problema é que o Brasil entrou na lista de cinco países sujeitos a novas licenças americanas mais restritivas para compras de chips. A exigência pode afetar o cronograma do projeto de 200 bilhões de reais.