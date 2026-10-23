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Receita Federal vai pagar restituição extra do Imposto de Renda; veja se você recebe

Valor total das restituições deve chegar a R$ 531,6 milhões; veja se você recebe

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 07h36
Declaração do Imposto de Renda 2026
O pagamento é feito somente em conta do titular da declaração (Bruno Peres/Agência Brasil)
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Receita Federal vai pagar restituição extra do Imposto de Renda; veja se você recebe Priorize VEJA no Google

A Receita Federal vai liberar, a partir das 09h desta sexta-feira, 23, a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a outubro de 2026. Esse lote contempla restituições de declarações 2026 transmitidas fora do prazo e com pendências solucionadas pelos contribuintes, além de restituições residuais de exercícios anteriores.

Este lote é composto por 184.442 restituições, destinadas a contribuintes prioritários e não prioritários, com valor total de 531,6 milhões de reais. O crédito bancário será realizado ao longo do dia 30 de outubro. Do total, 293,4 milhões de reais serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma:

  • Idosos acima de 80 anos: 5.424 restituições
  • Idosos entre 60 e 79 anos: 27.948 restituições
  • Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 4.047 restituições
  • Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 8.827 restituições

Além disso, 121.531 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-Preenchida e/ou optado por receber via PIX e ainda 16.665 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

Como consultar se sua restituição está disponível?

• Acesse o site da Receita Federal neste link;

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• Clique em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar minha restituição”

A página oferece:

• Orientações e canais de prestação de serviço;

• Consulta simplificada para a restuição.

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• Consulta completa, por meio do extrato de processamento acessado no e-CAC.

Se houver pendências na declaração, o contribuinte pode retificar e corrigir as informações equivocadas.

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Também é possível consultar pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones, que permite verificar a liberação das restituições e a situação cadastral do CPF.

Segurança e pagamento

O pagamento é feito somente em conta do titular da declaração. Dessa forma, as rotinas de segurança impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta destino.

Caso haja erro nos dados bancários, a RFB oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil (BB), pelo prazo de até 1 (um) ano após a primeira tentativa de crédito. O reagendamento pode ser feito no portal do Banco do Brail. Vale lembrar que a restituição será paga no dia 30 de outubro.

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TAGS:
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