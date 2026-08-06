Ressaca na Diageo: gigante dos destilados lança plano de recuperação de US$ 1 bilhão
Dona de Johnnie Walker, Smirnoff e Tanqueray, empresa vê ações dispararem após detalhar estratégia para recuperar vendas e reduzir custos.Por Ligia Moraes SEGUIR SEGUINDO 6 ago 2026, 09h55 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h23
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A Diageo, maior fabricante de bebidas destiladas do mundo e dona de marcas como Johnnie Walker e Smirnoff, anunciou um plano para economizar US$ 1 bilhão ao longo de três anos. A medida visa recuperar o crescimento dos negócios após resultados fracos, com quedas nas vendas e no lucro, principalmente nos mercados da América do Norte e China.
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A maior fabricante de bebidas destiladas do mundo atravessa uma ressaca prolongada. A Diageo, dona de marcas como Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray, Don Julio e da cerveja Guinness, anunciou nesta quinta-feira, 6, um plano para economizar 1 bilhão de dólares ao longo dos próximos três anos e tentar recuperar o crescimento dos negócios.
O mercado recebeu bem a estratégia. As ações da empresa subiam cerca de 7% na Bolsa de Londres, enquanto os papéis negociados em Nova York avançavam 7,3% no pré-mercado. Os investidores reagiram principalmente à dimensão dos cortes e à apresentação de metas para os próximos exercícios.
A reestruturação custará aproximadamente 1,2 bilhão de dólares. Desse total, 752 milhões de dólares já foram contabilizados no ano fiscal encerrado em junho. A companhia não informou quantos postos de trabalho serão afetados, mas reconheceu que a mudança terá impacto significativo sobre os funcionários.
Dos ganhos projetados, 850 milhões de dólares virão da reformulação da estrutura operacional. Outros 150 milhões serão obtidos com ajustes na cadeia de suprimentos. A Diageo espera capturar cerca de 40% da economia operacional já no ano fiscal de 2027.
Vendas caem e lucro recua
A ofensiva ocorre após mais um ano de resultados fracos. A receita líquida da Diageo caiu 3% no ano fiscal de 2026, encerrado em 30 de junho, e ficou em 19,6 bilhões de dólares. Desconsiderados os efeitos de aquisições, vendas de ativos e variações cambiais, a retração foi de 2%.
O lucro operacional informado no balanço caiu 27,2%, para 3,16 bilhões de dólares. O resultado foi afetado pelos custos da reestruturação e pela redução contábil no valor de alguns ativos e marcas.
Sem esses gastos considerados excepcionais, o lucro operacional avançou 2%, para 5,68 bilhões de dólares. A margem ajustada subiu para 28,9%, beneficiada pelas economias já realizadas.
A Diageo também reduziu o dividendo anual para 50 centavos de dólar por ação. A medida libera recursos para diminuir o endividamento e financiar a recuperação dos negócios. A dívida líquida da companhia terminou junho em 20,5 bilhões de dólares.
Dificuldades nos Estados Unidos e na China
A maior pressão vem da América do Norte, principal mercado da Diageo, onde as vendas recuaram 8,4%. A companhia enfrenta menor demanda, concorrência elevada e dificuldades especialmente no segmento de bebidas destiladas nos Estados Unidos.
O setor vive uma desaceleração depois do aumento no consumo registrado durante a pandemia. A inflação e o custo de vida mais alto também levaram parte dos consumidores a reduzir as compras ou trocar produtos premium por alternativas mais baratas.
Na China, o desempenho foi prejudicado pela fraqueza no mercado de destilados locais e por mudanças nas políticas do governo. As quedas na América do Norte e na região Ásia-Pacífico compensaram o crescimento obtido na Europa, na África e na América Latina.
Para o ano fiscal de 2027, a Diageo prevê vendas orgânicas praticamente estáveis. Na América do Norte, a expectativa é de nova queda, desta vez ao redor de 5%.
No médio prazo, a companhia projeta voltar a crescer em ritmo baixo, com avanço anual de poucos pontos percentuais nas vendas até 2029. A meta anterior, abandonada em 2025, previa expansão entre 5% e 7%.
O plano também prevê geração acumulada de 8 bilhões de dólares em caixa livre entre 2027 e 2029, já descontados os gastos extraordinários. A Diageo vende seus produtos em quase 180 países e tem ações negociadas nas bolsas de Londres e Nova York.