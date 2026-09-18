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Ressaca antes da hora: greve ameaça produção de Johnnie Walker na Escócia

Mais de 100 funcionários de destilaria da Diageo cruzarão os braços por três semanas em protesto contra cortes

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 18h00 | Atualizado em 18 set 2026, 18h02
Whisky
Johnnie Walker: greve em destilaria da Diageo na Escócia ameaça afetar a produção da marca (5PH/iStock/Getty Images)
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Ressaca antes da hora: greve ameaça produção de Johnnie Walker na Escócia Priorizar nos meus resultados Google

A indústria do whisky pode enfrentar uma espécie de ressaca antes mesmo de a garrafa chegar ao copo.

Mais de 100 funcionários da Diageo na Escócia planejam entrar em greve por três semanas a partir de 28 de setembro.

A paralisação ameaça interromper a fabricação do destilado usado em algumas das principais marcas da companhia, como Johnnie Walker, Bell’s e Haig.

O movimento ocorrerá na Cameronbridge, maior destilaria de grãos da Europa, em protesto contra a eliminação de dez postos de trabalho.

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Segundo a Diageo, oito funcionários seriam efetivamente afetados, já que duas vagas estão desocupadas.

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A paralisação é a primeira desde que Dave Lewis assumiu o comando da Diageo, em janeiro, com a missão de cortar custos.

O executivo, ex-presidente da Tesco e apelidado de “Drastic Dave” por sua política agressiva de redução de despesas, estabeleceu uma meta de US$ 1 bilhão em economias.

A Diageo reduziu sua força de trabalho em quase 2 mil pessoas no último ano. Ao fim de junho, tinha 27.938 funcionários e havia desembolsado US$ 514 milhões em indenizações relacionadas a demissões.

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O sindicato Unite acusa a companhia de não ter consultado adequadamente os trabalhadores e de fornecer poucas informações sobre os cortes.

A entidade também levantou preocupações sobre segurança caso a equipe seja reduzida sem uma diminuição correspondente no volume produzido.

A Diageo afirma que a medida é necessária porque a Cameronbridge opera em ritmo menor e deve manter níveis reduzidos de atividade nos próximos anos.

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A companhia diz ainda que há outras funções disponíveis para os afetados e que as negociações com os sindicatos continuam.

A disputa ocorre em meio a uma estratégia mais ampla para reduzir estoques e direcionar investimentos para áreas de maior crescimento.

A Diageo também interrompeu temporariamente a atividade em outras unidades escocesas enquanto ajusta a oferta de whisky à demanda.

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Enquanto aperta o cinto de um lado, a empresa abre a torneira de outro.

A companhia prometeu investir US$ 1 bilhão para ampliar a produção de Guinness, cujas vendas cresceram 12% no último ano. A economia obtida com o programa de redução de custos deve ajudar a bancar o investimento.

Os resultados divulgados em agosto mostram a pressão sobre os negócios. A receita caiu 3%, para US$ 19,6 bilhões, enquanto o lucro operacional recuou 27%, para US$ 3,2 bilhões.

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Lewis atribuiu parte da fraqueza das marcas de destilados aos preços elevados após a pandemia. Segundo o executivo, a precificação havia ficado “um pouco fora de sintonia” com o mercado. A redução de preços de marcas como Bell’s, afirmou, já ajudou a recuperar os volumes de vendas.

Por enquanto, a ameaça está mais na fábrica do que na prateleira. Mas, se a greve parar Cameronbridge, o whisky pode ganhar uma ressaca antes mesmo de ser servido.

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