Resolva a Sua Dívida: reparadora de crédito multinacional chega ao Brasil

Pode parecer uma novidade à primeira vista, mas a reparação de crédito está longe disso. Para você ter uma ideia, o conceito surgiu há anos nos EUA, onde já existem mais de 40 mil empresas atuando nessa área.

No entanto, apesar de ser muito comum em mercados desenvolvidos, ainda é um pouco desconhecido no Brasil. Este cenário vem mudando, e a passos largos, principalmente agora que a Resolva a sua Dívida chega ao Brasil. Desde o início das suas atividades, em setembro de 2009, a empresa já ajudou a liquidar mais de 300 mil dívidas e prestou mais de 400 mil assessorias financeiras. Para ter uma ideia, a quantidade de pessoas que já quitou as dívidas seguindo os planos financeiros da empresa é algo em torno de cinco vezes o número de pessoas que cabem dentro do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

A primeira reparadora de crédito da Europa e América Latina aterrissou por aqui no início deste ano, em um cenário no qual o aumento do desemprego vem ampliando o endividamento.

Mas afinal, o que uma empresa de reparação de crédito faz? “Ajudamos as pessoas para que paguem suas dívidas usando seus próprios meios”, explica Ricardo Camarena, Country Manager da Resolva a sua Dívida.

Assessoria personalizada

A jornada de apoio oferecida pela Resolva a sua Dívida tem início quando a pessoa tem uma dívida e não consegue pagá-la. “Ao procurar nossos serviços ela já demonstra a vontade de resolver o problema, o que é extremamente importante. Depois deste contato, nosso assessor vai analisar a situação da dívida e a capacidade de poupança desse cliente e integrar todas essas variáveis ao nosso sistema, que gera um plano personalizado de poupança, adaptado às suas possibilidades. A partir daí o cliente vai economizando e depositando em uma conta, mês a mês, até atingir o valor pré-estabelecido no planejamento. Nesse momento, nossos negociadores especializados entram em contato com as entidades para buscar um desconto e pagar a dívida, normalmente à vista, com a poupança alcançada pelo cliente. Esse processo tem continuidade, caso o cliente tenha mais dívidas. Ele continua economizando e quitando, uma a uma, até que esteja 100% livre de dívidas”, explica Camarena.

De endividado a poupador

Ao contrário das demais soluções oferecidas no Brasil, a Resolva a sua Dívida oferece o assessoramento para que o cliente faça uma poupança parcelada mas pague sua dívida à vista, com todas as vantagens que a modalidade oferece.

Entre os diferenciais, o executivo ainda destaca o assessoramento pessoal de todos os clientes, para que liquidem seus créditos através de seus próprios meios, com um programa mensal de poupança elaborado de acordo com cada pessoa, suas receitas, despesas e calculado com base na sua real capacidade financeira.

Esta análise detalhada é realizada por meio de uma plataforma de big data desenvolvida internamente, que estuda os dados, perfil, risco, número de dívidas, instituições com as quais negocia, ao mesmo tempo que projeta um plano de liquidação e desconto em prazos que não afete sua economia. Isso permite ter um plano sob medida para cada cliente.

“Os valores a serem pagos mensalmente são realistas, o que contribui para o sucesso do programa. Além disso, negociamos diretamente com cada um dos credores, buscando obter os melhores descontos nas dívidas. Ao gerar uma cultura de poupança e disciplina financeira, contribuímos para a educação financeira dos nossos clientes. Isso porque damos ao cliente atualizações sobre suas conquistas e negociações alcançadas, e essas pequenas vitórias encorajam o cliente e estimula a desenvolver planos e metas mais a longo prazo”, destaca Camarena, que alerta sobre a importância da constância e do comprometimento do cliente para alcançar o objetivo final, ou seja, a quitação das dívidas.

Esse foi o caso de María Alastuey, cliente da Resolva a sua Dívida na Espanha. Em meados de 2020, Alastuey decidiu entrar no universo das criptomoedas e acabou sofrendo um golpe de aproximadamente 400 mil euros. A situação só piorou quando solicitou microcréditos com taxas de juros abusivas para tentar pagar as dívidas.

A mulher conta que procurou a Resolva sua Dívida depois que encontrou o trabalho da empresa pela internet. “Contei a eles a minha situação e, então, começaram a analisar meu caso e, para minha surpresa, não só trabalharam com um incrível profissionalismo, mas encontrei neles o calor humano para lidar com a situação.”

Alastuey afirma que o tratamento humanizado é muito importante durante todo o processo: “Eles me fizeram recuperar a paz de espírito que eu buscava naquele momento e esse calor humano é o que eu recomendo.”

Histórico da empresa

A Resolva a sua Dívida foi fundada em 2009, depois que os mexicanos Juan Pablo Zorrilla e Javier Velasquez realizaram um MBS no ecossistema FinTech da Universidade de Stanford. Ali eles tiveram a oportunidade de conhecer de perto uma das maiores reparadoras de crédito dos Estados Unidos e perceberam que o produto era necessário, também na América Latina. “Terminado o mestrado, eles retornaram ao México e fundaram a empresa, definida como uma Debtech, por oferecer uma solução tecnológica no meio financeiro para apoiar as pessoas com problemas de endividamento”, conta Camarena.

Com mais de 12 anos de experiência no mercado global, a empresa cresceu e se expandiu para outros mercados realizando o assessoramento e desenvolvimento de planos financeiros personalizados que permitem ao cliente pagar suas dívidas com recursos próprios, e sem precisar recorrer a novas obrigações ou abrir mão do seu patrimônio.

A Resolva a sua Dívida já

– Ajudou a liquidar mais de 300.000 dívidas, o que significa aproximadamente 12 bilhões de reais.

– Ofereceu mais de 400 mil assessorias financeiras.

– Emprega mais de 1.500 pessoas ao redor do mundo.

– Está presente em 6 países: México, Colômbia, Espanha, Itália, Portugal e agora Brasil.