Repressão policial deu origem ao Dia do Orgulho Gay

O Dia do Orgulho LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersex) é celebrado mundialmente no dia 28 de junho. Atualmente, junho é um mês dedicado às manifestações em defesa do orgulho e direitos LGBT,mas nem sempre foi assim. A repressão policial marcava as manifestações dessas comunidades e foi justamente um desses episódios que deu origem à data.

Em 1969, um grupo de gays, lésbicas e trans estava reunido no bar Stonewall Inn, em Nova York, quando foram surpreendidos por uma batida policial para prender clientes por “conduto imoral”. Essas ações eram comuns em ambientes frequentados por esse público com o objetivo de coagir a comunidade LGBTI.

Naquela madrugada, porém, os frequentadores do bar resolveram reagir e contaram com o apoio de simpatizantes. Uma multidão se concentrou fora do local em favor da Rebelião de Stonewall. A mobilização contra a perseguição policial LGBTI durou mais duas noites.

Depois deste acontecimento foram organizados vários protestos em favor dos direitos dos homossexuais por várias cidades americanas e, no ano seguinte, foi organizada a primeira parada do orgulho LGBTI, realizada no dia 1° de julho de 1970, para lembrar o episódio.

De lá para cá, várias mobilizações ocorrem em todo o mundo como forma de celebrar a data e conscientizar a população sobre o combate à homofobia.

No Brasil, o primeiro ato ocorreu em 1995 no Rio de Janeiro durante a 17ª Conferência da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersex, que terminou com uma pequena marcha em Copacabana. No ano seguinte, aconteceu uma pequena manifestação em São Paulo, que reuniu cerca de 500 pessoas na praça Roosevelt. E só em 1997 foi realizada a primeira Parada Gay na Avenida Paulista.