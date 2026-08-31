Renúncias fiscais disparam 1.233% em Santa Catarina

Santa Catarina deve abrir mão de 31,09 bilhões de reais em arrecadação neste ano por meio de benefícios e renúncias fiscais. O valor é 44% superior aos 21,64 bilhões de reais registrados em 2023, primeiro ano do atual governo, e supera os 28 bilhões de reais de 2025.

O avanço chama atenção pela velocidade. Dados do Tribunal de Contas de Santa Catarina mostram que, entre 2007 e 2025, os tratamentos tributários diferenciados cresceram 1.233%, enquanto a receita corrente líquida do estado aumentou 308%.

Com isso, a participação desses benefícios na receita saltou de 16,8% para 55% no período. O TCE passou a cobrar do governo uma avaliação permanente dos incentivos, para medir se a renúncia efetivamente se traduz em investimento, emprego e atividade econômica.