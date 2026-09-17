Renegociação de dívidas cresce 36% e inadimplência desacelera no Brasil

O crescimento da inadimplência no Brasil desacelerou em agosto, enquanto aumentou o número de consumidores que renegociaram dívidas.

Segundo o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, o número de brasileiros negativados avançou 0,06% no mês, para 83,98 milhões, ante 83,93 milhões em julho.

Foi o menor crescimento mensal da inadimplência registrado pela Serasa em 2026.

Ao mesmo tempo, 19,7 milhões de acordos de renegociação de dívidas foram fechados entre maio e agosto, alta de 36% em relação ao mesmo período de 2025. Em São Paulo, foram 5,3 milhões de acordos, aumento de 27% na comparação anual.

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O número de consumidores que procuraram regularizar suas pendências também aumentou. Passou de 7,1 milhões no período de maio a agosto de 2025 para 9,4 milhões neste ano.

Para a Serasa, o aumento das renegociações pode ter contribuído para conter o avanço da inadimplência. “Quando o consumidor encontra condições melhores para negociar, ele volta a organizar as contas antes que a dívida se acumule ainda mais”, afirma Aline Vieira, especialista em educação financeira da empresa.

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Os dados, porém, não permitem estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre o aumento das renegociações e a desaceleração da inadimplência.

Em 9 de setembro, uma ação de negociação promovida pela Serasa registrou mais de 218 mil acordos em um único dia. Em São Paulo, foram mais de 57 mil.

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A inadimplência continua, contudo, em patamar elevado. Os 83,98 milhões de brasileiros negativados representam consumidores com ao menos uma dívida em atraso registrada nas bases consideradas pela Serasa.

A empresa atribui parte do aumento das negociações à oferta de condições facilitadas de pagamento e aos mutirões realizados ao longo do ano.