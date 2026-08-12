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Economia

Renda do 1% mais rico é 31,5 vezes maior que a de 50% dos brasileiros

Mesmo com medidas do governo Lula, como o aumento de impostos para mais ricos, desigualdade social aumentou no país

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 12h14 | Atualizado em 12 ago 2026, 12h38
Novas regras do Imposto de Renda começam a beneficiar trabalhadores já nos salários pagos em fevereiro de 2026
Os ganhos proporcionados pelo crescimento econômico continuam sendo distribuídos de forma altamente concentrada (Sidney de Almeida/Getty Images)
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Renda do 1% mais rico é 31,5 vezes maior que a de 50% dos brasileiros Priorizar nos meus resultados Google

O rendimento médio do 1% mais rico do Brasil é 31,5 vezes maior que o dos 50% mais pobres, segundo dados do Relatório do Observatório Brasileiro das Desigualdades 2026. O número representa uma piora em relação a 2024, quando a renda média do grupo mais rico era 30,2 vezes superior à da metade mais pobre da população.

Segundo o estudo, os dados mostram que os ganhos proporcionados pelo crescimento econômico continuam sendo distribuídos de forma altamente concentrada.

A permanência da regressividade da tributação da renda reforça esse cenário. Contribuintes de renda muito elevada continuam sujeitos a uma carga efetiva de Imposto de Renda inferior à aplicada à parte dos trabalhadores de renda intermediária.

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“Essa distorção decorre da composição de seus rendimentos, predominantemente formada por lucros, dividendos e outras rendas do capital que recebem tratamento tributário favorecido”, afirma o estudo.

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O relatório aponta ainda que mudanças recentes na tributação da renda, como a ampliação da isenção para trabalhadores que recebem até 5 mil reais por mês e a maior tributação sobre rendas anuais superiores a 600 mil reais, devem contribuir para reduzir as desigualdades. O estudo, porém, ressalta que as medidas representam apenas uma parcela das mudanças necessárias para enfrentar a concentração de renda no país.

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